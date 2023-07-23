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星座／7月23日至7月29日 雙子座好運到來 天蠍座口才制勝

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高昂，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：玉石白

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：香檳金

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：生態綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

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