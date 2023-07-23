娛樂／黃家駒辭世30周年 一把棄琴開啟音樂路

黃家駒舞台魅力十足。（取材自豆瓣電影）

今年是Beyond樂隊靈魂人物黃家駒離世30年，時至今日，歌迷們從未忘記他熱血、執著個性與驚鴻一瞥的人生。

「海闊天空」這首歌出自於Beyond 1993年發行的粵語專輯「樂與怒」，黃家駒詞曲。歌詞承載了黃家駒與樂隊赴日本 發展的艱辛與對理想的堅持，黃家駒同年在日本的舞台上意外辭世，「海闊天空」成為絕唱。在1993年的叱吒樂壇流行榜頒獎典禮上，這首歌讓包括四大天王、王菲等巨星在內的全場合唱，成為香港 樂壇最動人的瞬間之一，該曲亦是Beyond最膾炙人口的作品，至今仍被廣為傳唱。

擁擠童年／茶花樓裡誕生的傳奇

黃家駒1962年6月10日出生於一個平凡的勞工家庭，排行老四，他們一家七口住在九龍深水埗蘇屋邨內茶花樓一個不到30平方米的小單位。背山望海的蘇屋邨在風水學來說確是一個好地方，1955年政府發現東漢時期的華南貴族古墓，這樣的發現在香港歷史上非常罕有，可惜至今日蘇屋邨已於2008年開始逐步清拆。

黃家駒（右）與弟弟黃家強。（取材自豆瓣電影）

家駒——寓意是家裡的一匹馬，雖然黃家駒屬虎，但他也有像馬一般的個性，茶花樓的狹小空間不能滿足活躍又喜歡面對挑戰的個性，他童年大部分都在戶外活動，某日從電視中看到英國「華麗搖滾」（Glam Rock）代表人物大衛鮑伊（David Bowie）的音樂影帶，改變了黃家駒的命運，他學大衛鮑伊訂做華麗襯衫西褲，花大把時間當「狂熱Bowie追隨者」。

某天放學回家的黃家駒在梯間發現一把被人棄置的舊木吉他，成績一向都不好的他對學術沒自信，這把吉他讓他突然找到一點屬於自己的小空間。接下來，茶花樓不再是唯一能聽到他彈吉他的地方，還會與同學上band房夾歌（去排練房練團），並在小型派對等演出。

地下時期／組隊、離隊 成員變動頻繁

1980年代初，羅文、甄妮、許冠傑、徐小鳳等占據香港樂壇的中心，少部分被英國搖滾樂「開竅」、20出頭的熱血青年奔走於唱片店和琴行，試圖開創新出口。黃家駒與葉世榮都有組樂隊的意向，在TOM LEE（通利）琴行老闆的搭橋下，他們結識並成為好友。1983年，樂隊成立，主音吉他鄧煒謙把樂隊名改為「Beyond」，意為「超越」。

黃家駒（左）帶領的Beyond樂團是香港樂壇經典。（取材自豆瓣電影）

邊工作邊玩音樂的Beyond最初在酒吧做小型演出，早期作品以「Long Way Without Friends」這樣的英文歌為主，對藝術搖滾、龐克、重金屬等風格均有涉獵。雛形時期的樂團成員來來去去，成員李榮潮與鄧煒謙先後離隊，葉世榮邀在大專讀美術的黃貫中來接力，至此，四子聚首，並舉辦了名為「永遠等待」的自資演唱會。

尚為地下樂團的Beyond希望藉這場演唱會贏得口碑，他們向銀行貸款了1.6萬港幣（約2000美元）租音響、服裝，賣票全都親力親為，雖然反響不如預期虧錢收場，但這一場1985年7月的演出無疑奠定了Beyond在香港地下樂壇的江湖地位，並為後來的簽約開啟大門，因為他們後來的經紀人陳健添雖未親臨現場，卻也因此開始關注Beyond。

轉型商業／向流行靠攏 被罵搖滾叛徒

在自資唱片「再見理想」之後，Beyond推出首張EP「永遠等待」及專輯「亞拉伯跳舞女郎」開始有了名氣，但唱片銷量仍不理想。Beyond簽約剛成立不久的新藝寶唱片，大家決心剪掉長髮，一洗反叛青年的形象，在商業上進行探索。黃家駒曾表示：「要在商業化的香港玩自己真正喜歡的音樂，必須先打響樂隊的知名度；當更多人去聽Beyond的歌後，就會玩回自己喜歡的音樂。」從專輯「現代舞台」到「秘密警察」，在向「流行」靠攏的嘗試中，「喜歡你」、「大地」等作品受到廣泛好評，但同時Beyond遭到昔日地下時期樂迷痛批，只能頂著「搖滾叛徒」的罵名繼續前行，一路唱到北京 。

Beyond是最早在中國大陸舉辦演唱會的香港樂團，1988年的北京之行是樂隊歷史上的重要一筆，與崔健等北京音樂人碰面，黃家駒也透過自己的雙眼捕捉和記錄當時的北京，諸如長城之旅等體驗。

Beyond曾在北京表演並飽覽長城風光。（取材自豆瓣電影）

鼎盛時期／專輯暢銷 跨界影視劇演出

1990年代初，團員為提高知名度頻在影視作品中「刷臉」，角色多是青春健康的形象。電影「黑色迷情」、「開心鬼救開心鬼」、「Beyond日記——莫欺少年窮」與電視劇「淘氣雙子星」、「暴風少年」等，並幫「忍者龜」配音、「天若有情」配樂等，發展多面才華。

「Beyond日記——莫欺少年窮」電影海報。（取材自豆瓣電影）

Beyond在叱吒樂壇流行榜上也開始有不錯成績，1989年一曲「真的愛你」被唱進大街小巷，把Beyond推上事業高峰，與此同時，專輯「Beyond IV」也獲得了雙白金銷量的佳績。後來「歲月無聲」、「光輝歲月」、「俾面派對」、「不再猶豫」先後出現在各種年度金曲的榜單上，此時的Beyond業已升級為香港的一線樂隊。在香港走上正軌後，Beyond發行了普通話專輯「大地」，計畫揮軍中國大陸、台灣以及新馬泰等外地市場。1991年，Beyond首次踏足紅磡，舉辦了五場「生命接觸演唱會」，受到日本經紀人的青睞，獲邀去日本發展。

走向國際／赴日發展期間意外離世

1992年初，Beyond轉投華納唱片，並將重心轉移至日本市場。在日本的兩年期間，Beyond推出了兩張日語專輯及三張日語EP，成績平平。文化差異加上言語障礙，使得長居日本的四位成員倍感孤獨，但在日本發展的這段時間，當地的音樂行業令他們大開眼界，從專輯「繼續革命」中可以察覺到Beyond在錄音和演奏技巧上的突破。

在1993年Beyond成立10周年前夕，因為一場意外失去了其靈魂人物黃家駒。團員們凌晨在富士電視台參與遊戲節目「想做什麼，就做什麼」時發生意外，黃家駒從2.7米高的舞台頭部著地墜下，重傷昏迷6天後，於6月30日逝世，終年31歲。收錄於「樂與怒」專輯中的歌曲「海闊天空」成了他客死異鄉的絕響。

這次意外令Beyond失去領導者，對樂隊其他三人也是重大的打擊。經歷了長時間的情緒調整後，同年11月的「創作人音樂會」演唱會上，其餘三人表示要繼承黃家駒的遺志，繼續堅持做音樂。Beyond三子把發展重心轉回香港及台灣，成立公司。其後數年間，推出三張粵語專輯「請將手放開」、「驚喜」、「不見不散」及國語專輯「這裡那裡」。五年後，在第15張粵語專輯「Good Time」及演唱會後，樂隊決定暫停活動，並於2004年宣布因音樂理念不同、對香港樂壇的不滿等問題，決定翌年舉辦巡迴演唱會後正式解散。

近些年，每到6月10日黃家駒的生日及6月30日祭日，三位成員都會在社交平台上以不同的方式紀念黃家駒。

（取材自新京報）