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醫藥／頸痛手痠麻 問題出在肩膀

黃寅
復健科醫師說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療。（圖：台灣長安醫院提供）
復健科醫師說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療。（圖：台灣長安醫院提供）

一位40多歲女老師，頸部疼痛數月且右手臂到手指會痠麻，曾做過熱敷、電療、牽引復健都只能稍微緩解。經醫師診斷，發現是她的肩膀長期使用過度，導致無力，以致頸部代償造成疼痛痠麻。

台灣長安醫院復健科醫師詹益承說，患者常高舉右手寫黑板，舉起來的時候肩膀與頸部會有點痠；測試右肩關節活動度時，手舉高無法到正常的180度，頸部會偏右。觸診時在右肩後側有明顯的痛點，按壓時有痠軟感覺且會往手肘傳遞，判斷患者右肩早已有不明顯的疼痛，只是頸部症狀更為明顯。

他解釋，常聽到肩頸疼痛、緊繃，會把兩者放在一起提，是因為兩者的症狀相似且相互影響，病患因為肩膀長期使用過度導致疼痛無力，以至於頸部肌肉開始代償往右側出力，久而久之造成頸部肌肉與關節問題。出現手麻，除了頸部神經根被壓迫外，另一常見原因其實是後肩，容易傳導麻痛至背側前臂及手背。

詹益承說，找到病因後，診斷為肩關節後下關節囊與後下關節韌帶損傷，於是安排病患注射增生療法在右肩關節囊、韌帶與關節內，再搭配肩頸復健與減少代償的矯正性運動，患者的右手痠麻及肩頸疼痛有大幅度的改善。

他說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療，這時就要藉由有經驗的醫師詳加檢查並找出病因。肩頸互為因果關係，在許多其他部位也常見，比方髖膝、腰膝等，有時兩者治療其一的效果不好時，通常治療另一者後效果就會出來，所以兩者同時處理，治標也治本，復健科醫師們常戲稱這叫「標本治療」。

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