國會候選人樓成生：不該拿膚色定義亞裔

在舊金山灣區土生土長的樓成生是今年新一屆加州11區國會共和黨籍候選人。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 灣區土生土長的26歲青年樓成生是今年新一屆加州11區國會共和黨籍候選人。他表示，自己參選的目標是取代佩洛西的位置，在國會中代表舊金山發言。他說，舊金山一直都是有著龐大亞裔 人口（40%）的城市，其中一大部分都是華人，華人自從這座城市建立開始就成為了它歷史的一部分，他想代表的不只是華人，更是全部的舊金山人。

最早可追溯到200年前，就已有不少亞裔移民到美國，但根據皮尤研究中心的調查報告，78%的亞裔美國人都被某種程度上當作是「外國人」來對待，被對方告知「返回自己的祖國」、因在公共場合說英語以外的語言或名字發音不正確而受到嘲笑，這些情況常常發生。樓成生表示，如果自己當選，將是亞裔美國人向前邁進的一大步。

針對目前美國亞裔歧視問題，樓成生表示，這顯示亞裔美國人的需求正處於被當權者忽視的狀態。他說：「兩大我們重點關注的議題—我們社區的安全和大學錄取的平等對待，都被不被立法者採納。」

仇亞犯罪方面，根據加州司法部報告，針對亞裔的仇恨犯罪 從疫情前的一年89起，成長到2021年的247起，即便是疫情結束的2022年，仍存在140起仇亞犯罪。

樓成生表示，美國並沒有成功杜絕反亞、反仇恨犯罪的發生，甚至拒絕對一些當事人發起控訴，讓仇恨犯罪的罪犯不用承擔任何仇恨相關的後果。他說，他相信對此的解決方案，就是要立法確保那些犯罪者要有相對應的懲罰，才能減緩仇恨犯罪。

以亞裔大學錄取問題來看，美國全國經濟研究所調查顯示，與同類學術水平的白人學生相比，亞裔錄取率比白人低28%，如果只看南亞學生，差距更達到49%；而東亞或東南亞的錄取率差異則為17%。

樓成生提到去年學生公平錄取組織訴哈佛案，原告稱哈佛在大學錄取過程中，歧視亞裔美國申請人。他分析，該案件以最高法院6票贊成、2票反對通過，宣布高等院校招生時不能考慮種族因素。

樓成生認為，依據種族畫分美國人民是分裂性的行為，「我們都是美國人，我們有著更多的相同點相較於不同點；作為美國人，我們應該先看到互相是美國人，並且我們應該把國家的利益放在第一位，而不是種族的利益。」他以馬丁路德的演講補充：「我有一個夢想，我的孩子們將會以他們的品格被評判，而不是他們的膚色。」

至於因新冠病毒歧視華裔的問題，樓成生說，是荒誕不經的事。他說，不該只因爲病毒的發現地而怪罪華裔，華裔美國人本身也沒有必要去證明自己和中國沒有關係。