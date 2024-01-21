佩斯金收威脅信：不會被仇恨嚇到

猶太裔市議長佩斯金（Aaron Peskin）的家中曾收到三封含有「死亡威脅」內容的反猶太明信片。（本報資料照片）

隨著以哈戰事的繼續擴大，全球掀起了新一輪的仇恨風潮，位於美國西岸的舊金山 市也不例外。猶太裔市議長佩斯金（Aaron Peskin）的家中曾收到三封含有「死亡威脅」內容的反猶太明信片，市議會中的另外四名猶太裔市議員也收到相同的卡片。曾為反亞裔 仇視極力發聲的佩斯金也成為了仇恨犯罪的受害者，在接受本報記者專訪時，他表示：「我不會被仇恨所嚇倒，我不會允許選區的民眾生活在仇恨的恐懼中。」

佩斯金表示，在美國的歷史中，仇恨風潮往往始於領袖不負責任的言語。「前總統特朗普稱Covid病毒是中國病毒、中國瘟疫，這些瘋狂的個人將暴力施加在亞裔社區上，這就是仇視亞裔風潮的開端。」他還例舉，歷史上美國諸多對少數族裔實施的仇恨風潮，比如二戰時期舊金山的日本裔社區被關進集中營，911事件後被囚禁的穆斯林民眾等。

自疫情以來，反亞裔仇恨犯罪急劇增加，其中針對長者的暴力犯罪更是讓這片全美歷史最悠久的華埠 陷入到恐懼之中。佩斯金說：「舊金山分散著許多華人聚集區，但心理層面華埠是華人的正中心，這裡的居民感到被針對。」

佩斯金一一例舉了讓他印象深刻的仇亞暴力犯罪，其中一名嫌犯駕車停在素有「華埠客廳」之稱的花園角公園，下車隨機毆打數名長者，隨後再駕車逃逸的案例，讓他無法釋懷，這也促使他推進在花園角公共區域安裝監控攝像的措施。

佩斯金在市議會中爭取對警局的額外撥款，並鼓勵華埠中央警局聘用更多會講粵語的巡邏警員，幫助仇恨犯罪的受害者報案。他還與當地社區合作，為商戶加裝監控攝像，利於警方收集證據。「我們需要向外界傳達一個訊息，即華埠是被特殊保護著的，市府、民選官員和警局是關心華裔社區的。」佩斯金說。

他同時鼓勵更多華人青年加入警局，稱增加警力並非一朝一夕能夠做到，更需要社區的支持。「成為警察是一個很好的職業選擇，這不僅是為公眾服務，而且還能夠服務自己的社區，並且舊金山享有北加最高的警員薪資水平。」佩斯金說，「我們目前面臨的困難，並非預算不足，而是沒有足夠的申請人數。」

佩斯金很高興如今華埠的生活又歸為正常，他說相比舊金山其他社區，待在華埠讓他感到更安全。