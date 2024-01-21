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佩斯金收威脅信：不會被仇恨嚇到

記者王子涵／舊金山報導
猶太裔市議長佩斯金（Aaron Peskin）的家中曾收到三封含有「死亡威脅」內容的反猶太明信片。（本報資料照片）
猶太裔市議長佩斯金（Aaron Peskin）的家中曾收到三封含有「死亡威脅」內容的反猶太明信片。（本報資料照片）

隨著以哈戰事的繼續擴大，全球掀起了新一輪的仇恨風潮，位於美國西岸的舊金山市也不例外。猶太裔市議長佩斯金（Aaron Peskin）的家中曾收到三封含有「死亡威脅」內容的反猶太明信片，市議會中的另外四名猶太裔市議員也收到相同的卡片。曾為反亞裔仇視極力發聲的佩斯金也成為了仇恨犯罪的受害者，在接受本報記者專訪時，他表示：「我不會被仇恨所嚇倒，我不會允許選區的民眾生活在仇恨的恐懼中。」

佩斯金表示，在美國的歷史中，仇恨風潮往往始於領袖不負責任的言語。「前總統特朗普稱Covid病毒是中國病毒、中國瘟疫，這些瘋狂的個人將暴力施加在亞裔社區上，這就是仇視亞裔風潮的開端。」他還例舉，歷史上美國諸多對少數族裔實施的仇恨風潮，比如二戰時期舊金山的日本裔社區被關進集中營，911事件後被囚禁的穆斯林民眾等。

自疫情以來，反亞裔仇恨犯罪急劇增加，其中針對長者的暴力犯罪更是讓這片全美歷史最悠久的華埠陷入到恐懼之中。佩斯金說：「舊金山分散著許多華人聚集區，但心理層面華埠是華人的正中心，這裡的居民感到被針對。」

佩斯金一一例舉了讓他印象深刻的仇亞暴力犯罪，其中一名嫌犯駕車停在素有「華埠客廳」之稱的花園角公園，下車隨機毆打數名長者，隨後再駕車逃逸的案例，讓他無法釋懷，這也促使他推進在花園角公共區域安裝監控攝像的措施。

佩斯金在市議會中爭取對警局的額外撥款，並鼓勵華埠中央警局聘用更多會講粵語的巡邏警員，幫助仇恨犯罪的受害者報案。他還與當地社區合作，為商戶加裝監控攝像，利於警方收集證據。「我們需要向外界傳達一個訊息，即華埠是被特殊保護著的，市府、民選官員和警局是關心華裔社區的。」佩斯金說。

他同時鼓勵更多華人青年加入警局，稱增加警力並非一朝一夕能夠做到，更需要社區的支持。「成為警察是一個很好的職業選擇，這不僅是為公眾服務，而且還能夠服務自己的社區，並且舊金山享有北加最高的警員薪資水平。」佩斯金說，「我們目前面臨的困難，並非預算不足，而是沒有足夠的申請人數。」

佩斯金很高興如今華埠的生活又歸為正常，他說相比舊金山其他社區，待在華埠讓他感到更安全。

華埠 舊金山 亞裔

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