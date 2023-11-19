黃西：亞裔孩童應心理建設 不懼發聲

著名脫口秀演員黃西10月在灣區演出。（黃西提供）

脫口秀演員黃西說，很多亞裔 孩子第一次感受到歧視，是在學校被其他孩子當面叫對亞裔有侮辱性的稱呼。他演出裡很多相關的段子雖然有加工過，但都來源於真實生活。「有時候孩子回到家用手把眼尾吊起來，做出咪咪眼的樣子。你就知道是有人在學校對他這麼做了，」他說，「這種情況非常普遍。這也是為什麼我在演出中說到相關事情的時候，沒人會質疑。因為亞裔家長經歷過很多這種事情。」

黃西表示，疫情期間曾經碰到過一位韓裔美國人對他說，「你真幸運沒有在這裡長大。」他很驚訝的問「你為什麼這麼說？」對方回答說「因為你從沒經歷過這裡的校園霸凌 。」黃西說，他注意到孩子通常非常不願意告訴家長自己被霸凌、被叫侮辱性稱呼或者被做侮辱性手勢。「家長需要給孩子提個醒，做好準備，因為總是有可能會遇到這類事情。」

黃西自己最初遭遇仇恨亞裔事件，特別是被叫「Chinaman」或者「Chink」的時候，也非常受傷，一開始也不懂該怎樣回應，當時感到非常困難。但對自己來說，在演出裡討論這些經歷，很有幫助。「如果你不是一個喜劇演員，你還是可以說出來。可以對自己認識的人說，也可以在社交媒體上分享，並且支持其他在社媒上分享類似經歷的人。」

黃西對亞裔學生的建議是「做自己」。有些亞裔學生有意識地要擺脫對亞裔的刻板印象，說『我不想數學好，我只想打籃球』。」他認為沒有必要這樣：「如果你喜歡數學就去學，如果你喜歡打籃球、羽毛球，就去打。不要為了擺脫刻板印象而刻意去做什麼。」

「做你喜歡的事情，這才是最重要的，」黃西說。他強調「如果你受到歧視或攻擊，你必須要有所回應。有時候這很難說清楚，因為反種族歧視 本身就有一套獨特的話語體系，不是每個人都掌握了。但你至少可以說『這不行。』或者你可以用一個手勢示意對方停下，或是用其他方式表達你的不悅。必須要讓對方知道，人是能夠感知到這些的。」

他提醒：「千萬不要笑笑不說話。這也許是一種來自的亞洲的文化，人們試圖對他人的惡意表示寬容，但這在美國是行不通的。你必須讓別人知道：『如果你這麼說，就會傷害到別人。』只要你說出來，就會不一樣。」

黃西對年輕人的建議是「做自己，追求自己熱愛的事業，盡力過最好的人生。但同時要注意，『仇視亞裔』的種族歧視一直都存在。做好一些心理準備，也準備好為自己發聲。不論是怎樣的形式，說出來就給別人一個信息：『這樣是不對的。至少我是不允許這樣的事情發生的。』每個人都很重要。」

「好消息是，人們對種族主義的容忍度其實很低。如果你在社媒上貼出自己的遭遇，那些傷害你的人可能會因此丟掉工作，懲罰現在其實是很嚴厲的。有可能的話，盡量採取行動，」黃西說，「用膚色去判斷一個人是很簡單的。但是希望其他族裔的人可以多參加亞裔的活動，和多了解亞裔的文化。很快你就會發現，也許我們飲食習慣不同，但內心深處我們其實都很相似。」

黃西在洛杉磯曾經多次為全部非裔的觀眾表演過，發現他們接受力非常強。聽到好的段子就會開懷大笑，互相慶祝。「你需要克服內心對不同長相的恐懼，真正去了解一個人是非常重要的。」