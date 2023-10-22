反仇亞／仇恨犯罪 不符合美國價值觀

羅森指出，仇恨犯罪指控的意義是向被告本人和整個社會傳達一個信息；此類行為不符合美國價值觀，是不被接受的。（記者葛歆睿／攝影）

仇恨犯罪 指控的意義，不只在於指出被告的偏見，或給他/她貼上種族歧視的標籤，更重要的是向被告本人和整個社會傳達一個信息：此類行為不符合美國價值觀，是不被接受的。

羅森表示，當檢察官起訴並成功證明仇恨犯罪時，會增加對被告的懲罰。具體取決於所犯的罪行，如果輕罪，將增加幾個月刑期，如果是重罪，將增加幾年的刑期。「也就是說仇恨犯罪是更嚴重的罪行。」他說，「入室搶劫是重罪，你要為此坐牢，但如果你因為這個人是亞裔 而做這件事，你要為此坐更久的牢。」

羅森還提到，涉及仇恨犯罪起訴有一個特別之處，那就是鼓勵法官要求該被告參加課程並進行有關他的受害人的教育 ，作為對被告量刑的一部分。他舉例說，如果受害人是亞裔，可以要求被告上課學習亞裔美國人的歷史和文化，還可以要求他在幫助亞裔的社區服務組織做義工。

羅森解釋說，這樣的司法設定目的，在於改變被告的心靈和觀念。追究責任、嚴懲不貸的同時，教育他們亞裔美國人是誰，為美國做出了哪些貢獻，「如此一來，希望今天犯下仇亞罪行的人，或許在未來某一天，他看到這類事情發生時，可以分辨是非，挺身而出阻止或報案。」他說，「我們都是美國人，如果大家都理解每個人都應該被平等對待、尊重，那最終所有人都會更加安全」。