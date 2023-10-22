我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

反仇亞／仇恨犯罪 不符合美國價值觀

記者葛歆睿／聖荷西報導
羅森指出，仇恨犯罪指控的意義是向被告本人和整個社會傳達一個信息；此類行為不符合美國價值觀，是不被接受的。（記者葛歆睿／攝影）
羅森指出，仇恨犯罪指控的意義是向被告本人和整個社會傳達一個信息；此類行為不符合美國價值觀，是不被接受的。（記者葛歆睿／攝影）

仇恨犯罪指控的意義，不只在於指出被告的偏見，或給他/她貼上種族歧視的標籤，更重要的是向被告本人和整個社會傳達一個信息：此類行為不符合美國價值觀，是不被接受的。

羅森表示，當檢察官起訴並成功證明仇恨犯罪時，會增加對被告的懲罰。具體取決於所犯的罪行，如果輕罪，將增加幾個月刑期，如果是重罪，將增加幾年的刑期。「也就是說仇恨犯罪是更嚴重的罪行。」他說，「入室搶劫是重罪，你要為此坐牢，但如果你因為這個人是亞裔而做這件事，你要為此坐更久的牢。」

羅森還提到，涉及仇恨犯罪起訴有一個特別之處，那就是鼓勵法官要求該被告參加課程並進行有關他的受害人的教育，作為對被告量刑的一部分。他舉例說，如果受害人是亞裔，可以要求被告上課學習亞裔美國人的歷史和文化，還可以要求他在幫助亞裔的社區服務組織做義工。

羅森解釋說，這樣的司法設定目的，在於改變被告的心靈和觀念。追究責任、嚴懲不貸的同時，教育他們亞裔美國人是誰，為美國做出了哪些貢獻，「如此一來，希望今天犯下仇亞罪行的人，或許在未來某一天，他看到這類事情發生時，可以分辨是非，挺身而出阻止或報案。」他說，「我們都是美國人，如果大家都理解每個人都應該被平等對待、尊重，那最終所有人都會更加安全」。

亞裔 仇恨犯罪 教育

上一則

反仇亞／聖縣地檢 更多元化服務社區

下一則

反仇亞／聖縣檢長：專搶亞裔是仇恨犯罪

延伸閱讀

孩子被殺家人被綁…墨西哥人為逃離暴力 每天萬人湧邊境

孩子被殺家人被綁…墨西哥人為逃離暴力 每天萬人湧邊境
西裔扮檢修華人陪查電線 同夥乘虛入室搬錢

西裔扮檢修華人陪查電線 同夥乘虛入室搬錢
錫克教領袖遇刺掀外交風波 美英兩國挺加拿大

錫克教領袖遇刺掀外交風波 美英兩國挺加拿大
美駐北京聯絡處設立50年 馬朝旭：中美應汲取歷史啟示

美駐北京聯絡處設立50年 馬朝旭：中美應汲取歷史啟示
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

熱門新聞

灣區多所大學畢業生就業薪資在全美名列前茅。（美聯社）

全美畢業生薪酬榜 史丹福9萬8900元排第5、聖他克拉拉大學第9

2023-10-17 02:18
亞當、晨霞和女兒Joy、Grace及尚在腹中的Naomi。（晨霞提供）

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

2023-10-15 02:17
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
舊金山議會批准開始對空屋徵稅。（美聯社）

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

2023-10-18 00:47
警察局公佈的視頻顯示，楊占圓在中領館與保安和警察搏鬥的過程中一直手握匕首。（記者李怡╱翻攝）

襲擊舊金山中領館嫌犯 被警擊斃細節曝光

2023-10-20 14:31
基督教角聲醫療中心將參加10月21日舉辦的銀髮樂齡生活展，當天在三個攤位的健檢專區有免費醫療服務。(本報檔案照)

2024年白卡取消資產限制 低收入退休族 紅藍卡+白卡雙保險

2023-10-18 02:15

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機