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控訴仇恨犯罪門檻高「關鍵證據」難掌握

記者張曼琳╱舊金山報導
謝安宜認為，無論是否能證明案件為仇恨犯罪，更重要的是確保行凶者受到最大限度地起訴。（記者張曼琳/攝影）
謝安宜認為，無論是否能證明案件為仇恨犯罪，更重要的是確保行凶者受到最大限度地起訴。（記者張曼琳/攝影）

仇恨犯罪起訴的門檻很高，今年7月發生連續4宗襲擊長者犯罪，因缺乏關鍵證據，均難以起訴仇恨犯罪。舊金山地檢長謝安宜曾擔任起訴仇恨犯罪的檢察官兩年時間，深知獲得起訴仇恨犯罪的證據十分困難。因此她認為，無論是否能證明案件為仇恨犯罪，最重要的，是確保行凶者受到最大限度地起訴和懲罰。

謝安宜說：「仇恨犯罪是最難證明的指控之一，因為它要求我們證明犯案的動機。我們必須知道發生了什麼，還要特別向陪審團證明作案者在犯罪時腦子裡在想什麼，以令人信服的證據證明，他們的作案動機是否基於仇恨或偏見。」但即使不能夠以仇恨犯罪起訴，我們仍要盡最大可能讓罪犯得到應有的處罰。「更為重要的是，我們的目的一直是努力確保每個人、所有受害者和更廣泛的社區的安全，無論我們是否能夠證明它是基於仇恨，犯人都將承擔責任接受懲處，並讓起訴產生真實的效果。」

一般說來，如果犯案者在作案時，說了含有種族歧視、或出於仇恨和偏見的話語，並且被手機或監控錄了下來實際過程，將有可能成為起訴仇恨犯罪的關鍵證據。最好的例子就是在今年2月，謝安宜宣布起訴30歲的瓦祖克斯（ Armando Sanchez Vazuquez）多項重罪指控和仇恨犯罪。瓦祖克斯被控在舊金山多洛雷斯公園（Dolores Park）向三名亞裔居民大喊「滾回中國」（Go Back to China)」，並向他們扔磚塊和金屬柵門。因掌握了瓦祖克斯辱罵亞裔的口頭證據，地檢處決定指控瓦祖克斯仇恨犯罪。如果所有指控罪名成立，瓦祖克斯將面臨最高10年監禁。

據悉，此一案件受害者其實並非華裔，而是韓裔；除了言語辱罵外，受害者沒有受到身體傷害。此案仍在進行調查審理之中。

仇恨犯罪 亞裔 舊金山

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