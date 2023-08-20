打擊仇亞犯罪 金山設專門小組 華裔湯曉慧負責

在接受本報的專訪中，謝安宜透露，弱勢受害者小組均由經驗豐富的檢察官負責。（記者張曼琳╱攝影）

自2019年新冠疫情在全球爆發後，全美各地仇恨亞裔 事件激增。相較美國其他地區，亞裔尤其是華裔人口比率高且集中的加州，成為針對亞裔仇恨犯罪 頻發重災區。數據顯示，2021年加州仇恨犯罪報告比2020年增長了令人震驚的32.6%。這也是2001年9月11日恐怖襲擊後，加州仇恨犯罪報告的最高數量，其中亞裔成為主要受害者。

在擁有全美最古老華埠社區的舊金山 ，亞裔長者被無端襲擊的暴力事件，至今仍在接連發生，讓人感到怵目驚心。2021年，84歲的泰裔長者拉達納巴迪(Vicha Ratanapakdee)清晨在社區散步時被推倒重摔致死；2022年夏天70多歲來自中國內蒙古的任婆婆在自家公寓門口遭4名青年連續毆打至倒立不起；在今年7月，連續發生四宗亞裔長者被攻擊的案件，其中，63歲的女性華裔長者Yanfang Wu（音譯，吳艷芳）在灣景區被推倒重傷致死，另外3名長者中包括一名88歲的亞裔婆婆，均遭不同程度的襲擊而受傷。

上月底，舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）隨即同警局局長史考特（Bill Scott）在媒體面前譴責針對所有長者的暴力和仇恨犯罪。謝安宜為前檢察官，曾專門負責仇恨犯罪案件。在舊金山市發起罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）運動開始後，她從地檢處辭職並加入罷免。罷免運動成功後，舊金山市長布里德任命謝安宜為臨時地檢長，並在之後的選舉中成功當選。

謝安宜上任後成立了弱勢受害者小組（Vulnerable Victims Unit），由華裔檢察官湯曉慧（Nancy Tung）擔任負責人，重新審查一些攻擊長者等弱勢群體的案件，確認是否指控仇恨犯罪。

在接受本報的專訪中，謝安宜透露，弱勢受害者小組均由經驗豐富的檢察官負責，並確保相同的受害者與相同並固定的律師合作，而不是由多個不同的人處理與受害者相關的事務，並提供了包括中文和粵語在內的多語言服務，以此保障事件調查的完整和深入，有始有終。

遭暴力攻擊身亡的84歲泰裔老翁拉達納巴迪的女兒，手持父親遺照接受訪問的畫面。（美聯社）

嫌犯攻擊華人任婆婆的監控視頻畫面，嫌犯將任婆婆猛然掀倒在地。(本報檔案照)

謝安宜說：「我們確保了大多數講粵語的受害者能夠接觸到講母語同為粵語的辯護律師。同時地檢處和律師還與舊金山社區青年中心（CYC）等社區合作夥伴密切合作，以確保受害者與華埠社區資源建立聯繫。為了確保服務，我們也試圖為長者設立了一個特別的團隊，讓他們能夠使用自己的語言與律師進行日常溝通，而不是讓律師、受害者和辯護人的處境變得複雜。我們的社區合作夥伴也為以更好的方式，確保受害者的需求獲得滿足，而與地檢處通力合作。」

謝安宜還表示，她對於仇恨犯罪和針對亞裔長者的暴力犯罪背後的原因，尚沒有任何最後的答案，她說：「這是我每天都在努力解決的問題，以便理解為什麼我們突然看到這個社區發生如此多的襲擊，以及我們如何控制這種情況。但無論如何，我們要讓參與攻擊者以及所有的人了解，在我們的城市和社會中，這樣的仇恨行為是不可接受的。」