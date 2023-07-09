生活／我8歲，參加了3次媽媽的開學、畢業典禮

2023年6月15日，我參加媽媽完成醫院實習的畢業典禮。（作者提供）

我的名字叫小雪，今年八歲了。告訴你吧，我一共參加了三次媽媽的開學和畢業的典禮。

2015年7月31日，媽媽抱著我參加了醫學院開學典禮。（作者提供）

第一次是2015年7月31日，媽媽抱著我參加了托馬斯·傑斐遜大學西德尼·金梅爾醫學 院 (Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University) 的開學典禮，那時候我才三個月大。媽媽第一次穿上醫生的白衣服，我也穿了白白的裙子， 她一隻手抱著我，一隻手拿著宣誓書宣誓。後來，爺爺寫了一篇文章《女兒的白大卦儀式》刊登在2015年8月30日的《世界周刊》。

2019年5月22日，我和妹妹參加了媽媽醫學院的畢業典禮。（作者提供）

第二次是2019年5月22日，我參加了媽媽的醫學院畢業典禮，那時我四歲了。媽媽帶著我和妹妹安吉（一歲）走上台去領畢業證書，我覺得媽媽戴的方帽子很好玩，於是摘下來戴在自己的頭上。爺爺寫了一篇文章《費城四年苦讀 搖過春夏秋冬》刊登在2019年6月16日的《世界周刊》。

2023年6月15日，媽媽講演時妹妹跑到前面和媽媽站在一起。（作者提供）

這次是第三次，2023年6月15日，我參加媽媽完成醫院 (Atlantic Health System, Morristown Medical Center) 實習的畢業典禮。我都八歲了，妹妹安吉才五歲。這一次和前兩次不一樣，只有五個阿姨和一個叔叔畢業。畢業典禮是在一個高爾夫俱樂部裡，有很多大圓桌子，每一家人坐一桌，媽媽的桌子很好找，因為她的相片放上面。有很多好吃的，還有我最喜歡的北京烤鴨呢，還有樂隊表演，爺爺奶奶外公外婆都來了，可熱鬧了。

畢業的叔叔阿姨都講話了。上次畢業典禮，我還不懂講什麼，這次懂了，因為我長大了。

我們想媽媽 媽媽更想我們

輪到媽媽講話，我可注意聽了。媽媽提到我們的名字時哭了，我也哭了。我知道媽媽為什麼哭，因為好多好多周末和節日媽媽都要工作，回不了家，我和妹妹在家裡等媽媽，等呀等呀，可是媽媽有那麼多手術，她回不來，她也一定好想我們。有的晚上，我們不肯上床，坐在沙發上等媽媽，然後就睡著了，媽媽回來，輕輕把我們抱到床上，可是我們一點也不知道。

我說：「媽咪，你為什麼周末還要工作？我們學校都沒有課。」

媽媽笑著說：「沒有規定周末不准生孩子呀。」

安吉拉著媽媽的手，搶著問：「媽咪，媽咪，為什麼周末baby還要出來？」

媽媽把她抱起來：「因為baby已經等不及了呀。」

我也最不喜歡媽媽上夜班了，她上夜班，下午五點就要離開家，我們都不能在一起吃晚飯，她下班回來我們又上學了。媽媽上白天班，早晨五點鐘就走了，她每次都在飯桌上給我和妹妹留一張紙條子，那是我們早晨最喜歡看的。有一張留給我的條子上，媽媽寫了「小雪，你是一個…… 順著點，畫出連線。愛你，媽媽」 ，我用鉛筆順著標示著1、2、3、4、5的黑點畫出線。你猜猜是什麼，原來是一個明星。

妹妹還不認字，我就讀給她，有一張寫著：「安吉，你是一個活潑的孩子，做你自己，愛你，媽媽」。

媽媽在講演中說：「我和孩子們住在一個房簷下，可是聚少離多，小雪和安吉作了很多犧牲，但是我們的心無時無刻都在一起。」

安吉聽到媽媽提到她，於是跑到前面，靠著媽媽，大家看到都鼓起掌來。

媽媽在演說中說：「我們齊心合力，終於度過了艱難的疫情。」

是啊，那時候可不方便了。最開始，我們沒有口罩 ，也沒有預防針。

我記得可清楚了，媽媽說，她在醫院穿的是透明的垃圾袋，為了節省，一個口罩要戴一天，病人多的走廊裡都擺了病床。她可擔心我們了，回到家洗手要洗很長時間，但是我們還是病了。

最開始是媽媽不舒服，一查是陽性，於是她把吃飯的碗和盤子和我們的分開，我們也不能在一張桌子上吃飯了。

安吉晚上睡覺喜歡半夜跑到媽媽床上。

媽媽對我們說：「因為我病了，晚上安吉就不能到我的房間了，安吉聽見了嗎？」

安吉咬著嘴唇不說話，「媽媽病好了，你可以再來，你是個乖孩子，可聽話了，對不對？」媽媽說。

安吉點點頭，媽媽又對我說：「小雪，你是姊姊，要照顧妹妹，如果安吉起來，你不要讓她到我的房間，好不好？」

我馬上覺得自己長大了，說：「媽媽，你放心，我會的。」 所以安吉晚上一起來，我也會起來，她哭著要媽咪，我就給她講故事。但是，有幾次安吉醒了，我沒有醒過來，她跑到媽媽的房間，媽媽把她抱回來，我趕快拿出自己最喜歡的玩具給她。

媽媽的病好了，我和安吉都病了，媽媽在房子裡灑消毒水，聞起來像醫院的味道。

後來，外婆給我們寄來了口罩，媽媽打了預防針，再後來我打了預防針，再再後來妹妹也打了預防針，我們再也沒病過了。

媽媽講演結束了。樂隊奏起音樂，媽媽還帶著我和妹妹走到中間和叔叔阿姨跳舞呢，大家可高興了。哦，對了，我差點忘了告訴你，媽媽是婦產科醫生，她說還要學習三年的手術醫生。