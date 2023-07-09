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養生／癌友怎麼吃？ 養好胃口最重要

葉宜玲／台灣台大醫院營養室營養師
癌症治療期間的飲食計畫，應著重在高蛋白與足夠熱量補充，「優質蛋白質」來源包括豆、魚、蛋、肉類食物。（Getty Images）
癌症治療期間的飲食計畫，應著重在高蛋白與足夠熱量補充，「優質蛋白質」來源包括豆、魚、蛋、肉類食物。（Getty Images）

72歲王先生罹患肺癌第四期，兩個月體重掉了9公斤，原來是他罹癌後，家人大幅改變其飲食內容所致。為落實生機飲食原則，他的三餐必有生菜；食物攝取順序為先吃一盆青菜，但飯和肉類就吃不下了；白飯改以五穀飯替代，搭配一杯蔬果與堅果組成的綠拿鐵。如此豐富的「健康飲食」，使得正接受治療的王先生暴瘦，甚至營養不良。

治療期 確保熱量充足

「病人的營養狀況」是抗癌治療過程重要關鍵之一。透過營養評估與診斷，提供個人化的飲食計畫，可減少抗癌治療計畫被改變或中斷的風險。一般而言，癌症居家營養可分為「治療期間飲食」與「恢復休養期飲食」兩階段。

癌症治療期間的飲食計畫，應著重在高蛋白與足夠熱量補充，維持病人的體力、提升免疫力

建議蛋白質來源，一半以上須來自「優質蛋白質」，即豆、魚、蛋、肉類食物或料理，可提供高生物價的蛋白質；但高蛋白質飲食之前，更要攝取足夠的熱量，蛋白質才能有效被身體利用，米飯、麵食、麵包等澱粉類食物，以及烹調用的油脂，都是熱量的最佳來源。

恢復期 均衡吃6類食物

完成癌症療程後，病人的病情緩解，發炎反應與不適症狀和緩，飲食計畫則改以均衡飲食、養成健康飲食習慣、維持理想體重為主。建議均衡攝取全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類及油脂與堅果種子類等六大類食物。

經由營養師的飲食訪視、營養評估與診斷後，協助家屬釐清飲食上的迷思，王先生又可以吃到自己喜歡的食物而感到如釋重負，也再有好體力與好心情，正面迎戰癌症。

癌症患者家人往往心急想在飲食上力求「健康」，於是以蔬菜為重點，導致病人吃不下其他...
癌症患者家人往往心急想在飲食上力求「健康」，於是以蔬菜為重點，導致病人吃不下其他類食物。（Getty Images）

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