旅遊／巴哈馬度假村 嘗島國激情

沙灘上成排躺椅。(作者提供)

十多年前，我們從波士頓乘上郵輪 暢遊百慕達群島，在享受著郵輪上豐富多釆的活動和一流的各國美食以及百慕達的紅色沙灘和大西洋的暖流海水，實在是樂而忘返，一直有著再次體驗異域島國風情的激情。我們從假日郵輪航線上(Holiday Cruise Line) 訂了含兩人八天旅程的套件。包括三天在佛羅里達州勞德岱堡度假區，兩天的郵輪巡航和兩天漫遊在巴哈馬大盧卡婭。在和旅行社確定旅程表後，再訂機票，乘機約三個小時從波士頓直達佛州 的勞德岱堡好萊塢國際機場。

豪華郵輪圖。(作者提供)

先玩勞德岱堡 再搭郵輪

勞德岱堡(For Lauderdale)是佛州首府邁阿密大都會區的主要城市，距離邁阿密45公里。該市在第二次塞米諾戰爭期間建造了一系列的堡壘，威廉．勞德岱堡是建造第一座堡壘的指揮官，城市就以他來命名的。

該市毗鄰大西洋，以眾多運河分支而著稱。她擁有266公里的水河，包括11公里長的白沙海灘，有美國的「威尼斯」之稱。目前是全國最大的旅遊景點之一，也是主要的遊艇業中心。她具有的熱帶雨林氣候，使得氣溫幾乎沒有季節性的變化。這裡除了一半的居民是白人外，有不少人是來自海地和古巴的。

出了機場大廳，乘上等候在機場出口的小巴，沿途道路寬暢，椰樹密布，約半小時就抵達了旅店的接待中心，她們熱情又詳細地介紹有關旅程細節和領取各類券證後，就入住在設施俱全而寬舒的套房間，這裡和將在郵輪上和在巴哈馬島上的餐飲是全包的，確實十分方便。

次日一早，被安排遊覽參觀了幾個度假村(Resorts)，在景色優美、熱帶樹木遍布的景區內矗立著一幢幢美觀舒適的時尚樓宇，環繞著多功能的帶瀑布的水池、泳池和配套的購場服務中心。導遊還帶領遊客入室內參觀其標準的單睡房和雙睡房套間。包括客廳在內，設施新穎完美，確實是個高尚的度假住處。

這裡的大沼澤地度假公園(Everglades Holiday Park)是著名遊覽區。乘上一艘高速每小時達60英里的全封閉玻璃船，行駛在佛州最好的原始生態糸統景點──大沼澤地帶，在這個熱帶的天堂裡，觀賞望而生畏的佛州祖傳恐龍─巨大美國鱷魚，瀕危的野生物種和驚人的植被。城市包含了幾處美國最美麗的沙灘，在雪白的細沙灘上曬日光浴、徜徉在藍綠色的海水、海浪中，實在舒坦。瞬間又下起了陣雨，享受著熱帶雨林氣候所帶來的樂趣，再加上熱帶陽光和性感女郎使這裡的海灘聞名遐邇。

度假區多功能的帶瀑布的水池。(作者提供)

度假區熱帶樹木遍布的景區。(作者提供)

船上吃喝盡興 遠眺海洋

在整個旅程中，已訂好了從佛州旅店到郵輪碼頭和返回時從碼頭至機場的來回票，以及在巴哈馬郵輪碼頭至酒店的雙程券。在第三天早晨小巴士送我們至棕櫚灘郵輪碼頭 (Port of Palm Beach)，這艘豪華郵輪從下午5時出發到次日凌晨抵達巴哈馬的大盧卡婭度假村(Gran Lucayan Resort)。

登輪就是離境，要通過美國移民局的檢查以及持美國的有效護照或巴哈馬國的簽證 ，雖然列隊很長，但處理很快，在遞交了一份信用卡的文件和取得了艙位卡後，再通過安檢就可登輪了。忙了一上午，正值午餐時間，寬大的自動餐廳內，擺滿了包含全球的美食和形形式式的飲料，這裡真是美食愛好者的天堂。飽餐後，走上甲板，在躺椅上曬太陽，聽音樂演奏喝飲料，遠眺海洋及碼頭，其樂無窮。

大盧卡婭集市，兩旁擺滿土特產。(作者提供)

在白沙海灘詠歌、演奏。(作者提供)

飲酒聽演奏 賭場試手氣

船上的晚間活動真是歌舞昇平，美不勝收，在有800個座位的大劇院每晚7時和9時有兩場拉斯維加斯綜藝節目。一群俊男美女的維妙維肖勁舞，喜劇片式的幽默樂趣表演，還有魔術師的奇妙演示，整場演出是笑聲滿堂，掌聲不絕，充滿了魅力、奇特和刺激的感官體驗。

酒廊旁，不少人坐下來放鬆，啜一杯酒師調出馬丁尼，聆聽鋼琴家演奏的常青經典之作，還可以坐在長長的大廳，倚窗觀賞郵輪在大西洋上穩穩巡航的態勢。而在賭場內，也擠滿了試試手氣的人在玩著轉盤、骰子賭和各類老虎機的遊戲。

郵輪經過一畫夜的航行，次日早晨抵達了巴哈馬的大盧卡婭(Gran Lucayan)，她是著名的熱帶度假勝地，是展示巴哈馬群島風情的最美、最吸引人之地。巴哈馬聯邦是一個群島國，它由大西洋上的700多個島嶼所組成，處於佛羅里達州的東南部，首都位於新普羅維登斯島上的拿騷(Nassau)是全國最大城市。在經濟上，以旅遊和金融業為基礎，具有典型熱帶風情的島國吸引世界各地的遊客。

濱海遊泳池。(作者提供)

登大盧卡婭 享熱帶風情

下船登岸後， 旅遊小巴就把我們從碼頭送至大盧卡婭度假村。這裡的氣候屬於熱帶草原型，溫暖的熱帶灣流和低海拔，形成了四季溫暖無冬的氣候，她的長時間充足陽光，加上沙灘和加勒比海的暖流海水，成了遊樂者的天堂。

我們入住在擁有487間客房著名的燈塔(Lighthouse)旅店，室內寬暢，設施完善，擁有獨立的雙人陽台，可以觀看全景海景。在取得房卡後，還在每人手腕上套了個塑料環，憑此證可在這裡免費享用三餐和無限量的飲料，直至退房時才由前台人員剪去。旅店周邊成排的掛著椰子的椰林在海風中微微搖曳，發出沙沙聲，構成一道迷人的熱帶風光，令人流連忘返，走幾步路就到了近七英畝長的原始白色沙灘和觀賞加勒比海迷人的藍色海水，成批的躺椅圍繞在沙灘邊。這裡有一個長達600英尺的蛇形遊泳池，毗鄰是供12個人的SPA浴缸以及一個無邊際的濱海遊泳池。

這裡的餐飲十分豐盛，眾多的熱帶飲料隨時可取，晚餐是正式的套餐，享受到了正宗的巴哈馬美食。夜幕來臨了，躺在斜椅上涼風習習，一面遙望火紅的太陽徐徐下沉，照得加勒比海海水粼光閃閃、一面觀賞在音樂伴奏下，演員們跳著南美、拉丁風姿的舞蹈和伴隨著磁性的歌喉唱著熟悉的搖滾、鄉村和當代歌曲。不少旅客紛紛上台，面向大海翩翩起舞，我也加入這一浪漫多情、令人陶醉的行列，直至深夜，向這熱帶天堂告別，登輪返航。

郵輪在隔日早晨到達佛州的棕櫚樹碼頭，巴士接我們直抵勞德岱堡國際機場，結束了八天七夜之旅。

熱帶度假勝地掛著椰子的椰林在海風中微微搖曳。(作者提供)

小提示：

1.持美國護照至巴哈馬群島是免簽證的，美元可用，使用英語。

2.像這樣的旅行套件包括了全部的旅店、船位、餐飲(在船上除酒類外)和在佛州的租車費用(但要付稅和停車費)，如不想自駕駛，憑交通收據可獲得不超過100美元補償。

3.訂購上述旅遊套件的網站Holiday cruise to Bahamas。