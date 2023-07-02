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首投族／心中的春天 去有花的地方

張夏櫻
茉莉花期較長，芳香撲鼻。（Getty Image）
茉莉花期較長，芳香撲鼻。（Getty Image）

「首投族」為周刊為首次投稿給周刊的朋友新開的欄目。如果你想提筆來寫些生活偶得，如果你不曾投稿給周刊，歡迎你投稿。（編者）

每當世間布滿春意，我總想去有花兒的地方一睹群芳的嬌媚；總想沉溺於花的柔情蜜意裡一解寒涼的苦楚。好像只有花，只有去有花兒的地方，才算得上我心中的春天。依著這份己見，我跨越山海，跋山涉水，追隨著花的腳步，去了北方和南方。

這兩處看似風格迥異的地理位置，卻有著別無二致的花之姿容、花之體味。花兒們好像約好了似的，這一段時間在北方含苞待放，下一段時間在南方肆意盛開。她們攜著芬芳，帶著甜美去向一個又一個等待著她們的遠方。

我愛極了這樣的花兒，也愛極了有花兒的地方。在這些地方，我總會信馬由韁地穿行於裹著馨香的花間，園中，或是路上。這樣的感覺常常令我心生醉意，如同品酌了世上最美的葡萄酒，恍恍惚惚做起美夢來。

這場夢綿柔而悠長，夢裡的我回到了兒時的家，那個陽台上種滿曇花和茉莉的家。

曇花與茉莉 童年的記憶

我家的陽台逼仄，僅夠兩人同時站立，但這並不妨礙我的家人們將一盆盆的花從外面的世界搬回來，他們這份種花的興致不亞於陶侃運甓。不知不覺間，欄杆的三面偎滿了花盆，從左往右依次排開，曇花與茉莉各佔一半。

我曾疑惑為什麼我家只種曇花與茉莉，直到後來「曇花一現」、「茉莉滿枝椏」， 方才明白其餘的花兒均配不上我家陽台的「情意」。他們彷彿生來就是為了遇見彼此，終其一生，只因這份繾綣的「愛戀」。

陽台、曇花、茉莉，他們是我童年記憶裡最珍愛的詞彙，也是我這場美夢中最旖旎的風情。曇花一般於夜間開放，幾個小時後便會凋謝。每次曇花開時，我家的陽台都會擠滿人，層層疊疊，探頭探腦，只為一睹其芳容。白色的花瓣在月光的簇擁下慢慢打開，碩大的花型瞬間惹人注目，那通透的白一摞一摞地壓在花葉上，襯得花葉都白了幾分。

「太美了。」

「哇，驚艷啊。」

「這就是『曇花一現可傾城』。」

「漂亮，漂亮。」

每當這個時候，家人們總會發出各種感嘆，陽台上人聲鼎沸，熱鬧非凡。可惜那個年代沒有智能手機，無法記錄「曇花一現」的美，以及家人們歡呼雀躍的樣子，我只能憑藉著記憶把這些美好串聯起來。

曇花肉片湯 芳香四溢

「曇花快謝了，趕緊去拿個碗，我要把它們摘下來，明天做湯吃。」這是外婆每次在曇花即將凋零時說的話，每到這個時刻我都會興奮不已，因為沒有人比我更期待那一口曇花肉片湯的美味。

外婆通常會把剛摘下來的曇花用清水浸泡一晚，第二日清晨取出晾乾之後，放在石臼裡碾壓一番，直到花瓣與花柄肌理分明，然後再將它們倒入已經熬至肉滑透亮的湯中，一時間芳香四溢。最後吃的時候，再撒上點蔥花和味精。那一個鮮、香、嫩、滑，簡直無法形容。

只要是嚐過外婆做的曇花肉片湯，一碗肯定是不夠的，大有三碗不過癮的架勢。

這樣的美味，可是人間難得幾回嘗；這樣的美味，馥郁不散，直到茉莉的綻放。

茉莉漫陽台 芬芳永留存

茉莉的花期較長，再加上家人們的精心養護，我家的茉莉通常一年能開三次花，給我印象最深的是七月那次。陽台的一半變成了白綠相間，一眼望去如碧波上蕩漾著無數潔白的小船，搖曳生姿，楚楚動人。倘若這個時候再有一陣清風拂過，整個陽台，家便會氤氳在芳香撲鼻裡。

此時，家人們便會忙碌起來，他們隔三差五就要摘一些茉莉做胸針，或是手環。小小的我，最愛戴著茉莉胸針、茉莉手環去找我的小伙伴們玩耍，除了能在他們面前招搖一番外，我還總能因此結交到新的朋友。

「你的手環好好看啊。」

「我可以戴一下你的茉莉花嗎。」

「我把我的糖分你幾顆，你把你的茉莉花給我唄。」

「你好香啊，我叫小小，你叫什麼?」

整個七月，整個夏天，我都沉浸在茉莉的花香裡，沉浸在茉莉帶給我的喜悅裡。

陽台、曇花和茉莉就這樣陪伴著我度過了兒時最香甜的時光。

現如今，那個種滿曇花和茉莉的陽台被拆了；那份鮮美可口的曇花肉片湯無處再嘗；那個瀰漫著茉莉馨香的七月再也回不去了，但我還是固執地想要留住他們；想要將他們鐫刻在我的生命裡，飄揚於我的歲月中。因此我愛上了有花兒的地方，去有花兒的地方，只為守住心中的他們，守住他們的縷縷芬芳。

我緩緩地穿行在一條開滿花兒的路上，我已經記不清自己走過多少條這樣的路，我只知道，我要繼續去有花兒的地方。

曇花因花開時間短暫，且在晚上開花，成語有「曇花一現」一詞。（Getty Imag...
曇花因花開時間短暫，且在晚上開花，成語有「曇花一現」一詞。（Getty Image）

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