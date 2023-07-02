星座／7月2日至7月8日 處女座井井有條 摩羯座運勢衝高

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：月光藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

摩羯座

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資 有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：日光黃

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

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