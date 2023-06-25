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移民專頁／PERM申請相關技能 取決雇主

李亞倫律師主答
申請案中的教育、經驗和其他技能取決於雇主的要求。(Getty Images)
申請案中的教育、經驗和其他技能取決於雇主的要求。(Getty Images)

讀者問：

我今年畢業，年初很幸運地拿到一個junior front engineer的offer。公司願意馬上幫我開始弄勞工紙PERM EB-2的申請。前幾天，律師聯絡了我，給了一份技能信驗證(verification of skill letter)的模版，上面只列出了寥寥數點，還說不能改動。不過，我感覺這很不靠譜，因為擔心登廣告後會招來大量的本地人。請問，有人也試過用這種少量簡單的skills，最後成功通過PERM labor certification的嗎？是不是應該寫多一點skills比較好？

答：

從你的實際情況來看，你已經與律師討論了你的所有技能，並且律師根據自己認為是勞工紙所需的相關技能，給了你一份經驗信的模板。請注意，一份申請案中的教育、經驗和其他技能取決於雇主的要求，而不一定是申請人擁有的。例如，申請人可能擁有20種不同的技能，但雇主只需要其中的三到四種與所提供的工作相關。勞工部要求雇主列出對該職位的最低要求。如果你認為律師未能在考慮雇主需求的情況下認可該職位的相關技能，你應該聯繫律師，解釋你技能的相關性以及為什麼這些技能應該作為PERM申請的要求。

勞工部 教育

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