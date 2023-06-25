家有萌寵／人有悲歡離合 狗狗也有

Katy和Dusty相見歡。(作者提供)

蘇軾(蘇東坡)的水調歌頭提到：月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。

三年前，因為常在公園遛狗的三劍客組合：原籍瑞士的瑪瑞安(Marianne)老太太，剛退休的維多利亞(Vicky)，以及我這個愛犬人士(英英美黛子)，加上三隻不大不小的毛小孩： 黑色西施犬名Snickers、混合犬Katy、小科卡犬灰塵(Dusty)時常在公園不期而遇，附近散步遛狗、聊天，分享彼此的喜怒哀樂，半小時後各自回家，吃早餐、喝咖啡、辦雜事…。

時光荏苒流逝，瑪瑞安經歷了喪夫之痛，如今她的生活重心放在那隻13歲、又耳聾的小黑狗身上：每天早晚把心臟病 藥藏在雞心裡，騙狗狗吃下；每隔六星期送老狗去附近一家狗旅舍的美容院上沙龍修狗毛，原來收費$75(後來漲至$100)加小費；每隔一陣子去Walmart買狗罐頭進貨。

其實老太太身體健康狀況並不好，每天服用多種藥物，甚至保險公司都核准了換肝手術 ，她也不想去面對(好像是醫生幫她申請的)，覺得活到80歲已夠本了，其他如糖尿病，白內障…等毛病，她都有。

因為小狗常常昏迷，老太太心急如焚，大概心裡有預感時日不多。有一段時間沒看到Snickers，Vicky告訴我Snickers情況不太好，可能熬不到聖誕節，真的後來就傳來離世的壞消息了。

兩狗相遇 一見鍾情

我剛認識Vicky時，全因為兩隻狗的牛郎織女之戀 (我住在公園的這一頭，Vicky住在公園的另一端)，不知道怎麼的，Katy和Dusty 一見鍾情，和其他犬隻相遇的反應很不一樣。初戀是甜蜜的 ，雖是姐弟戀，但女方個子嬌小、活動力強，看不出來已芳齡12，我家小狗七歲，高胖帥，頗有保護架式，牠倆也曾有過美好時光：在草地打滾，互相聞香，在相同地方解手…。

失聰嚴重 娃娃車代步

Vicky酷愛戶外活動，每天要步行好幾英里，早上、中午和傍晚都會帶小母狗出外散步(小狗只肯在草地非水泥地上辦事)，她早上帶Katy出去散步一下子就帶牠回家，她再和鄰居一起走路健行。 近期灣區常下雨，出門時間不定，很少遇到她。 有一天她告訴我說現在Katy只能走一英里路，而且牠失聰日益嚴重，出門緊盯著女主人。她網購了一台狗娃娃車(stroller)，以後出門如果小狗累了走不動，她可以推著走(或小跑步)。

我家的「灰塵」，以往可以自己跳上沙發或休息或睡覺，一個月前牠不再跳上跳下，每晚在地板上的狗床睡覺。有一天我帶牠散步回來，牠竟然癱趴在石階上上不來，後腿無力，我才發覺事情的嚴重性，打電話約獸醫，也要三個星期以後才能見面。

期待另一段公園奇緣

於是，曾經的三人行瓦解了，醫生宣布老太太只有幾個月的壽命，Vicky私下說搞不懂為什麼還要去做白內障手術，她自己期待3月底的墨西哥郵輪 之旅，甚至明年初巴拿馬運河的郵輪都付清費用了——Vicky是一位非常獨立自主的單身女性，獨子已成家。

我又恢復了一個人遛狗的日子，有一天，「灰塵」遇到了一位小女生，以前也碰過面，這隻小母狗是小家碧玉，才六歲名「Sisi」。兩隻狗隔著老遠看見對方，尾巴搖個不停，見面趕緊碰一下鼻子打招呼，我也期待另一段「公園奇緣」的開始。