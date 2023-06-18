封面故事／啟迪人生的7場畢業演講

蘋果創辦人喬布斯2005年在史丹福大學的畢業典禮演講，勉勵畢業生「必須找到自己所愛」，要有傑出成就，唯一之道便是「愛你所做」。(取自史丹福YouTube)

畢業季來臨，畢業生拿到文憑，肯定就學期間一切努力，如果在畢業典禮上還能聽到感人、振奮的演講，那分感動往往能終生受用，面對往後的人生。「先鋒女子」瑞伊‧德蘭蒙德(Ree Drummond)特別摘出一些史上最動人的畢業演講詞，盼望這些哲思智語，能造福畢業生往後的人生。

1、蘋果創辦人喬布斯2005年在史丹福大學 的畢業典禮演講

喬布斯(Steve Jobs)勉勵畢業生「必須找到自己所愛」，工作占去人生很大部分，要由工作找到真正的滿足，便是做你信以為偉大的工作，而要達到傑出成就，唯一之道便是「愛你所做」；如果還沒找著，要繼續找，別妥協將就，真找到的時候，心靈一定知道。

2、哈佛大學教授桑德斯 2013年在雪城大學畢業典禮演講

桑德斯(George Saunders)表示，不論畢業後追求的生涯是什麼，有條指南可讓人人都受用。人生路上有遠遊、成名發財、創新、當領袖、墜入愛河、發財破財，做這些事的時候，要盡一己所能，「出錯也在仁善的方向」，要做那些引發你思考大哉問的事，避開那些叫你猥瑣渺小的；各位人格以外還有光明處，或可稱為靈魂，燦爛光明一如古聖今賢。

3、海軍上將麥瑞文2014年在德州大學畢業典禮演講

麥瑞文(William H. McRaven)援引自己從戎報國的一個心得，雖簡單但意義深遠。他表示每天起來先整理好自己的床，就完成當天第一件事，讓你感受到一絲自豪，再鼓勵你去做好一件又一件事；你一天結束時，整理床鋪這件事會轉化為做好很多事。整理床鋪足證人生那些小事很重要；就算運氣不好，當天很慘，你回家上床時，床鋪也平平整整，而且是你親手做到的，鼓勵你明天會更好。

莫理森(Toni Morrison)對「青年是人生最好時光」這種陳腔濫調深不以為然；她對畢業生們表示，真正的成年期在未來的人生路上，更令人滿意、感恩；現在所習所知的，並不是畢業生能學習的極限，人生的故事自己寫，因此能自由自在地想像、體會人並無財富，意味著什麼，人不宰制他人是何感受，沒有驕矜傲慢，不懼他人與你有所不同，不把自己窄小的生活經驗裡的仇恨翻來覆去地咀嚼、重演。雖說沒人能完全掌控自己人生故事，但依然可以創造出來。

5、深夜脫口秀主持人歐布萊恩2011年在達特茅斯學院畢業典禮演講

歐布萊恩(Conan O'Brien)表示，偉大喜劇演員萊特曼(David Letterman)立志成為更早的偉大演員卡爾森(Johnny Carson)，結果沒有，結果呢，變成歐布萊恩及他同一輩喜劇演員都想成為萊特曼。歐布萊恩表示，當然自己及他人都沒變成萊特曼，差得遠了。此中要點是：我們犯錯，未能成為心目中的偶像，最終定義了我們，讓我們與眾不同。說來並不容易，但大家若接受自己的不幸，再處理得當，那我們察覺到的失敗能成為觸媒，引發深遠的創新再造。

6、影視名星凱莉‧華盛頓2013年在喬治華盛頓大學畢業典禮演講

凱莉華盛頓(Kerry Washington)要畢業生們思索人生艱苦時光還能有所成就。她表示大家能畢業，都學懂了如何因應挑戰，能取得學位，靠的不是在已知而舒適的地段生存苟活。回顧人生旅程，哪些瞬間讓你吃苦最大？得踏出自己熟悉的領域，以便應時而起，發揮潛能？請記住那些時光，它們會讓你膽氣壯。

7、外科醫生葛文德2012年在威廉斯學院(Williams College)畢業典禮演講

身為外科醫生，葛文德(Atul Gawande)意味事情出錯時，你得腳踏實地去想，葛文德醫生奉持這個意義無限的人生道理。他表示，出錯經常本可以完全避免，但還是要有所準備。出錯時你願意承認嗎？該做什麼來矯正？勝敗之間的差異，無關乎有無意願承受風險，而在擅長補救。