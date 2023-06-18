移民專頁／簽證面試前結婚 配偶可加入一起移民

伴侶不想分隔兩地，又遇上移民問題，如何決定是好？（Getty Images）

讀者問：

我是排期在2016年3月左右的EB-5，現在EB-5排到2015年9月，所以理論上快排到了。現在我們主要考慮的是我和女友能夠不必異國。移民 仲介的建議是，結合這幾年海關的一些行為，最好面試 之後就都在美國工作。之前就算有回美證，但依然判定你沒有繼續待著的意願，禁止入境，也可能讓申請作廢。我們這樣沒有直系親屬，在美國是風險最高的。我倆現在人在國內，所以走的I-526。我們主要有以下幾點考慮。

1、排期期限：感覺排期不太可預測，比如疫情 一直就停著，然後最近一個月又前進了62天，這種感覺不太好預測具體什麼時候面試。我們如何做出相應的規畫？

2、工作安排：我們現在在國內互聯網大廠當遊戲策畫，所以會有些擔心在美國的工作問題。所以，我們現在考慮兩種方案：(1)、現在領證。仲介的說法是能夠直接加進EB-5的申請，即我倆一起面試，面試完之後一起去美國工作。這樣的話，是不是意味著從現在開始就要找美國的工作了？但感覺就算能找到合適的，萬一到時候還沒排到也挺尷尬的。(2)、不急著領證，女方先拿綠卡。我等結婚了再走親屬移民道路，但這樣又要涉及到工卡等問題，且肯定又要異國一段時間了。

答：

1、如你所說，移民排期取決於很多因素，包括簽證名額的多少以及申請人的多少，所以很難預測。總的來說，疫情期間，由於總統行政命令，某些類別的移民簽證停止發放，排期一直不動，或前進的很少。疫情過後，移民恢復正常，排期應會穩步前進。另外會計年度（即每年的10月1日到次年的9月30日）開始的時候，簽證名額比較多。到了會計年度年底的時候，名額會用完或快用完，排期就走的很慢，甚至倒退。

2、如果你們關心的主要是兩人不要異國，那最好是現在領證，就是把你加上，這樣你和你太太一起去面試，一起移民。