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旅遊補給站／找回遺失行李 Apple AirTag好幫手

記者胡玉立
自從蘋果公司推出AirTag產品後，成為尋找失物的好幫手。(路透)
自從蘋果公司推出AirTag產品後，成為尋找失物的好幫手。(路透)

自從蘋果公司（Apple）推出AirTag產品後，成為尋找失物的好幫手，可以搭配手機使用，幫人追蹤錢包、背包、鑰匙、寵物、甚至兒童和失智者，也有愈來愈多人將AirTag跟蹤裝置放在行李中，以防行李遺失或被盜。

★發送藍牙信號定位

行李被盜或遺失是航空旅客常見投訴，過去幾年情況變本加厲；2019年以來，行李丟失索賠案增加30%；光是2022年4月，美國的航空公司就有22萬件行李被視為「處理不當」，包括丟失、損壞、延誤或被盜。

為避免行李在旅行過程中遺失或被盜，的確值得考慮在行李中裝入AirTag；市面上甚至已有加裝AirTag的行李箱。飛機到達目的地時，使用Apple AirTracker跟蹤，還可查看附有AirTag的行李前往提取行李處的過程進度。

Apple AirTag運作原理，是向附近設備發送可匿名檢測的藍牙信號；AirTag定位會呈現在Apple產品的Apple「Find My」地圖上；Apple AirTag有防水功能，使用標準可更換電池可使用長達一年。

★不要附在行李外部

建議不要將Apple AirTag附在托運行李外部，因為很容易被有心人搶走。將它隱藏在行李內部口袋裡或以行李箱AirTag固定器固定，讓竊賊無法一眼就找到和移除這個追蹤設備。

3月在亞特蘭大機場就有一名旅客使用Apple AirTags找回自己遺失的行李，還當場逮著涉嫌偷他行李箱的竊賊；當那名旅客找到嫌犯時，對方甚至已穿上他行李箱裡的襯衫和牛仔褲。

警方表示，行李箱主人、旅客里德（Jameel Reid）在行李箱內裝有AirTag，他在行李轉盤處等了半小時，沒等到行李，於是查看手機裡的AirTag定位，赫然發現追蹤定位顯示行李即將離開機場。當里德看到行李突然朝他的方向移動時，迅速報警，並且找到已穿上他衣服的嫌犯尼爾森（Craig Nelson），還與對方當面對質。警察後來逮捕了尼爾森，他被控盜竊、非法搬運行李和非法侵入罪。

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