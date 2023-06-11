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旅遊／俄勒岡4大景點 一路暢遊

陳元春
火山湖湖水湛藍清澈。（圖：作者提供）
火山湖湖水湛藍清澈。（圖：作者提供）

曾經見到過一張在俄勒岡拍攝的照片：兩邊長滿青苔的高山峻嶺相鄰相依，山腳下一汪平靜清澈的溪水在開闊平坦的淺灘中緩緩流淌。陽光透過山澗照射進來，峽谷顯得如此的靜謐、優雅和矜持。那幅如夢如幻，神秘幽遠的山谷永遠印刻在我的腦海中。有機會到俄勒岡州一定要見此美景的願望也就一直伴隨著我。

那年初，決定參加二附中中學同學5月下旬在溫哥華的聚會。既然到了西海岸，為何不去俄勒岡一遊呢，那裡有我心儀的景色。於是，同學相聚各自分手後，我和先生朝南穿越華盛頓州，開始了我們為期十天的俄勒岡州自駕遊。

俄勒岡號稱有七大景點：火山湖（Crater Lake），胡德山（Mount Hood），史密斯岩石（Smith Rock），海岸線（Coast Line），哥倫比亞河谷風景區（Columbia River Gorge），彩繪丘陵（Painted Hills）和 瓦洛厄（Wallowa）。

時間有限， 我們權衡了一下，捨棄了後面兩個景點和具有地標性的胡德山。十天走四個大景點，時間應該是充裕的。

撒哈儷瀑布 離停車場不遠

沿著五號州際公路朝南開，在俄勒岡州首府塞勒姆（Salem）拐上22號公路轉向東南方向駛去。在和126公路交界處不遠地方，有個撒哈儷（Sahalie） 瀑布。這個美麗的瀑布就在停車場附近不遠的地方，無需走許多高低不平的小徑。那一傾而瀉從高處竄奔出來的流水，像一塊白色的絲綢飄飄灑灑地向前移動。溪水呈青綠色，是那麼的純淨，透明。從來沒見過如此漂亮美麗的溪水，我情不自禁追逐著清澈、奔騰、跳躍的流水，一路往前走。

離撒哈儷瀑布不遠的地方，有另一個瀑布，叫庫撒禾（Koosah） 瀑布。我們因時間關係就捨棄了。原打算從126公路切入一條風景小路直抵58號公路上的橡樹嶺（Oakridge）， 鹽溪瀑布(Salt Creek Falls)在它的東面。遺憾的是我們被告知山上積雪，這條風景小路7月才能開放。於是，當晚我們改住在姐妹（sisters）小鎮。這個小鎮因著遠眺附近的三座山脈相連，而取名姐妹鎮。

史密斯巨石。（圖：作者提供）
史密斯巨石。（圖：作者提供）

史密斯岩石 攀岩者的最愛

第二天早上，我們按計畫開往史密斯岩石（Smith Rock）。沒有高低起伏，沒有曲曲彎彎，汽車疾駛在一馬平川的公路上。視覺頓感無聊，疲倦。拐上一條小路，沒開多久，眼前突然一亮：前面平坦的地平線上凸現一堵大山，那麼的厚實、高大、偉岸和雄勁。那就是史密斯岩石州立公園。這座大岩石是由凝灰岩和玄武岩組成的陡峭懸崖，是攀岩者的最愛。曾經在一本雜誌上見過一位攀岩者坐在高高的、陡峭的山頂峭壁上的照片，就是在這兒拍攝的。

我們到達的時候，只見一些年輕人背著小背包，跨過小木橋，沿著山崖邊走上了小徑。想到在火熱炎炎的太陽下，攀上山頂再徒步下來，自己是否有這個體能而感到躊躇而放棄了。當我們轉遊到公園另一端時，發現遠處山崖的小徑上，有幾個小點在移動，就是那幫我們碰到的年輕人。等我們轉悠完附近的景點，再次把視線射向懸崖峭壁上的小點。我們注視著，隨著小點的移動，這幾個年輕人終於出現在高山峻嶺的頂峰。

雖然我們的身體沒能攀岩，但我們的視線跟隨他們一步一步地登上高峰，就如同自己攀上頂峰一般，十分地興奮，熱烈地為他們歡呼。

下午，我們離開史密斯岩石公園，開往火山湖國家公園，當晚住在離湖較近、7號公路邊的一個小旅館（火山湖公園裡只有一家旅館，一定要早早地預定）。

湛藍火山湖 美國最深湖泊

 

火山湖是美國最深的湖泊，以它湛藍的顏色和清澈的湖水而著名。多少萬年之前，它曾經是個火山，和周邊的山巒連成一片，火山爆發後，形成一個洞口，積雪、雨水日結月累地灌注進洞口，而形成了現在的火山湖。由於一些獨特的因素，沒有河流可以通向它，也沒有河道可以讓湖水流出去。它是一個自成一體的封閉式的湖泊，因而也是世界上沒有受到汙染的有最純淨水的湖泊之一。

我們曾經看到過火山湖的照片，然而真正地站在它的面前，還是被它的沉靜、莊重的魅力所震撼，所征服。這是一個巨大的圓形湖泊。被周圍一圈山巒挾裹包圍著，靜靜的、湛藍的湖水像是嬰兒躺在母親懷抱裡，顯得那麼地恬靜和安詳。隨著陽光的變化，火山湖也呈現出各種嬌媚的姿態和風情。藍茵茵的、醉人的湖水是我從未目睹過的。任何言語都表達不出我對它的讚美。

我們默默地眺望它，欣賞它，並想觀賞它的全貌，結果被告知，沿著湖邊，如果停停開開，拍拍照片，開汽車大約在三小時左右才能走完一圈。而且即使你想去也去不了，因為現在山上積雪，湖東邊的一側道路被封鎖，要到7月才能對公眾開放。我們不得不放棄沿湖繞一圈，觀賞美景的計畫，只能繼續流連往返於湖的西側邊，繼續欣賞讚美它那溫婉嫵媚的容顏。最後，我們一步三回頭，戀戀不捨地離開這美麗誘人的湖泊。

俄勒岡西部 一睹雷神之井

下一站我們將到俄勒岡的西部，沿著海岸線往北開。

從火山湖出來向西拐上138號公路，在埃爾克頓（Elkton）接上38號公路，繼續往西開，直到接上101號公路，那就是俄勒岡州的海岸線公路。我們計畫一路向北開，一路觀賞海景。不巧的是那幾天海邊天氣不佳，天空灰濛濛的，不時還下著毛毛細雨，但那卻絲毫沒有影響我們的玩興。

曾看到一幀照片：在晚霞或朝霞的照拂下，在大海的上面，隨著潮水的湧動和推進，海水唰唰地流進一口在礁石堆裡的海井裡。那是一幅非常奇異獨特的美景照。這就是「雷神之井」（Thor’s Well）。它位於小鎮亞查茨（Yachats），在佩爾佩圖阿海岬（Cape Perpetua）的附近。在準備這次旅行時，曾經讀到「雷神之井」要在漲潮前一小時、或在退潮後一小時才能看見。否則，你看見的是一片汪洋大海，或一片發黑礁石堆裡的一個空洞。

我們做好了等待的準備，結果運氣還算不錯，雖然是陰天，沒法拍出令自己滿意的照片。但到達的正當時，正是海水湧進洞口的時候。海灘上已有不少遊客在井口觀賞，拍照。

除了「雷神之井」外，海岬周圍的風景都相當美麗，礁石、沙灘、海風、海浪、燈塔、山巒、綠樹、海獅洞組成了一幅幅個風格迴異的風景畫。其中，海岬附近的「魔鬼的流失」（Devil’s Churn）、「號角噴泉」（Spouting Horn）最為吸引遊客。附近還有一個旅遊信息中心，州立公園，徒步旅行的小徑等，供不同愛好的遊客享用。

魔鬼的酒碗內景。（圖：作者提供）
魔鬼的酒碗內景。（圖：作者提供）

魔鬼的酒碗 祕境別有洞天

「魔鬼的酒碗」（Devil’s Punchbowl）是在一個毫不起眼的地方。一個小小停車場的邊上有長長的一圈欄杆，圈外就是茫茫的一望無際的大海。沿著欄杆走去，我們看到海邊一塊棕黃顏色的岩石，上面開著一個巨大的口子，很深。這就是從上面俯瞰到的「魔鬼的酒碗」，它就是一個大大的圓洞。這個圓洞在漲潮時、尤其是在暴雨天的漲潮時分，海水海浪爭先恐後地湧進洞裡，猛烈攪拌著，形成漩渦和泡沫，撞擊著四周的岩石，濺起沖天浪花，景像非常壯觀。

俯瞰魔鬼的酒碗。（圖：作者提供）
俯瞰魔鬼的酒碗。（圖：作者提供）

退潮以後，它看上去就像一個空曠的廢棄的大工場，遊人可以自由進出洞內。現在正是退潮時分，我們沿著欄杆，仔仔細細地尋找著可以走下去的出口，但失敗了，周圍並沒有任何可以通下去的出口。

「真的，應該可以下去的，我看見過人在洞裡的照片。」我堅持著不肯離去。後來，看見當地一位銀髮女士在附近散步，就上前請教，在她的指點下，我們沿著看似民居的小路走到盡頭，心情忽然開朗，只見眼前天地開闊，一片沙灘連著一片帶綠色的低矮岩石。向左望去，頓時心情激動，一堵巨大的岩石群聳立在那兒，高低有序，與一望無際的大海自然地連成一片。

「就是那兒了！」我們心中大喜，就像馬上要看到了的珍寶一樣，加快了腳步朝前趕去。進了「魔鬼的酒碗」的所在地，那真是「別有洞天」，那種驚喜和愉悅的情感無法言語。

坎儂海灘。（圖：作者提供）
坎儂海灘。（圖：作者提供）

訪坎儂海灘 礁石滿布貝類

每天都有驚喜，每天都有樂趣，這就是旅遊的精華部分。到了坎儂（Cannon）海灘，我興趣缺缺，從遠處看，和我們曾到過的「紅海灘」（Ruby Beach）等海灘都差不多，幾塊礁石、幾個山包，那天也是這樣在下雨，「既來之，則安之」。

這天，有兩批中學生在那兒春遊，當我們走近那塊巨大的礁石時，看見不少學生都低著頭在尋覓著什麼。我們十分好奇，也湊近他們，低頭尋看著。原來，一些所謂的礁石全部都被蛤蜊、牡蠣和貽貝占領著，密密麻麻。有些牡蠣之巨大，超出我的想像；被這些貝殼類生物霸占的山石凹陷下面，黏貼著美麗的海星，有紫色的、橘黃色的、綠色的，這是我第一次如此近距離看到的美麗海星；淡綠色、致雅的、圓圓的像花朵一樣的海藻漂浮在低窪水中；海帶，海草隨處可見；幾百隻白色的海鷗散落棲息在巨型大礁石的背面躲雨，黑白相間，描繪出另一道風景。

海面上昏沉沉、灰濛濛的，天連著水，水連著天，天水相依，連成一片；海水一浪跟著一浪，湧向沙灘，泛起一道道白浪；海濤撞擊著礁石，濺起一片片巨大的白色浪花。自以為海灘都差不多，事實是我可以不顧天上下著毛毛細雨，在海邊一蹲就是半天，觀看海鳥在浪花中覓食戲水，欣賞海浪撞擊著礁石濺起各種不同姿態的浪花，一遍又一遍，百看不厭。

哥倫比亞河谷。（圖：作者提供）
哥倫比亞河谷。（圖：作者提供）

哥倫比亞河谷 風光迷人

從海岸線北端，我們轉上了哥倫比亞河谷風景區。這是我們最後的一站，也是我最期待的一站。哥倫比亞河流在俄勒岡州和華盛頓州的交界處，形成了一條蜿蜒曲折的河谷。登上維斯塔（Vista House）放眼望去，兩岸重巒疊嶂，懸崖絕壁，雄偉壯觀；河面寬闊平坦，波光粼粼，銀光點點。陽光照耀下的河谷令人神往，陰雨籠罩下的山巒，煙霧茫茫，雲層繚繞，更有一番不同的美景。

布馬特諾瑪瀑布。（圖：作者提供）
布馬特諾瑪瀑布。（圖：作者提供）

我們行駛在30號公路上，那是一條有一百年歷史的盤山公路。沿途風光格外迷人，高山、峽谷、河流、湖泊、森林、野草、飛瀑、流泉，大自然的鬼斧神工造就了這兒獨一無二的景觀。河谷兩岸幾十條大大小小的瀑布，有的細若一根遊絲，有的宛若新娘的面紗，有的如同馬的尾巴，其中最著名的是布馬特諾瑪（Multnomah）瀑布，那真是「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」。它非常優美壯觀，是全美國第二高的瀑布。

30號公路。（圖：作者提供）
30號公路。（圖：作者提供）

沿著30號公路，我們還去了邦威水閘和堤壩（Bonneville Lockand Dam），參觀了養魚場（Bonneville Hatchery），神之橋（Bridge of God），還在胡德山（Mount Hood）小鎮閒逛。

奧尼昂塔峽進口處。（圖：作者提供）
奧尼昂塔峽進口處。（圖：作者提供）

奧尼昂塔峽谷 知難而退

我最心儀的景點是「奧尼昂塔峽」（Oneonta Gorge），它是誘發我踏上俄勒岡州之旅的初衷。穿過一個小隧道，走過一座與公路相接的平地小橋，我們沿著橋邊陡峭的石頭階梯下去，來到了山腳下，踹著小徑攀上爬下，終於來到一片開闊的水灘地，上面橫亙著不同方向的、用樹枝搭成的兩座獨木橋。

獨木橋的頂端有一塊巨石，一些亂樹枝、爛木樁堆砌在巨石的邊上，顯然是遊客用作輔助自己通往前進道路時的工具。我們必須走過兩座獨木橋，翻過這塊大巨石，才能進入景點。以前，這些所謂的障礙對我來說根本不算什麼。然而，近來自覺腳力不夠，有時著地，覺得腿腳輕飄飄的，站立不夠扎實。先生極力阻止我前往：「你看，他們都是年輕人！有像你一樣年紀的人嗎？萬一你腳力不夠，滑一跤，或摔倒骨折了，怎麼辦？我是背不動你的。」一邊是美景吸引誘惑著我，一邊是「力不從心」的現實讓我自信缺缺。猶豫再三，我終於打了退堂鼓。

「奧尼昂塔峽谷」是一座隱藏著的寶藏，裡面有各種不同的美景，僅瀑布就有四條。她的美是獨一無二、無與倫比的。「望景興嘆！」我最心儀的美景就在我的眼皮底下滑溜走了。帶著那種無奈、遺憾，我不情不願地離開了「奧尼昂塔峽谷」。

雖然沒能親眼目睹它的美貌，但能來到它的身邊，看到它生存的環境，也是一種安慰，也算了了半個心願。也正因為它的魅力和誘惑，讓我們來到了有高山、峽谷，有海洋、湖泊，有大河、小溪，有瀑布、沙丘等各種地貌的俄勒岡州，飽覽、欣賞到了多姿多彩的各類不同美麗景色。謝謝你，「奧尼昂塔峽谷」！

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俄勒岡州 汽車 華盛頓州

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