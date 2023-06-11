封面故事／紐約世報慈善義賣 多位名家共襄盛舉

輕舉，39x28cm，框尺寸：67x42cm。

紐約世界日報文化藝廊6月16日至19日將舉辦「以愛結緣、讓愛圓夢」慈善義賣展，多位名家獻上作品，齊為慈善出力。

●張隆延義賣作品

張隆延，字十之，號罍翁，民國前3年(1909年)生於南京。學貫中西，留學美、德、法，獲文學、法學博士。為著名書道宗師、鑑賞家。早年擔任政府外交官，曾派駐英、德、法和紐約聯合國。台灣國立藝專校長、國際文教處長、文化大學藝術系主任、藝術研究所長。

從聯合國退休後在聖若望大學教授中華書道史、藝術史和文字學等課程，張隆延先生攻讀文詞金石，書道師承清末民初著名書法 家清道人李瑞清和胡小石。張隆延也是詩人、教育家、國學大師與文化大使，桃李滿天下。

隸書掛軸，84x34cm，框尺寸：184x36cm。

●陳瑞康義賣作品

陳瑞康，現年88歲，字玉安，廣東新會人。畢業於台灣師範大學美術系，先後師從高逸鴻習花鳥、張隆延習書法。作品以寫意花鳥最為中外藝文界肯定與推崇，無論是疏簡蒼勁的筆致，痛快淋漓的墨韻，還是明豔雅麗的施彩，均呈現磅礴大氣，意趣雙全。他對傳統書畫的景仰和思慕，也貫穿其藝術生命。

兔年吉祥45x58cm，框尺寸：63.5x88cm。

●郭聯佩義賣作品

郭聯佩，字葆真，中國文化大學新聞系畢業，曾任聯合報記者，後改學藝術。師從畫家胡念祖、陳瑞康、崔如琢習山水和花鳥，後拜張隆延為師，學習書道。1980年更進一步研習西洋藝術，於普拉特藝術學院（Pratt Institute）攻讀西洋藝術碩士。

曾任紐約New School、Parsons School of Design中國水墨畫講師十年，分別在紐約及台北市立美術館、時代畫廊等舉辦個展和聯展，並獲典藏。

牡丹（立軸），95x59cm，框尺寸：196x75cm。

●李庚義賣作品

李庚，1950年生於北京 ，齊白石先生起名為「庚」。現任李可染畫院院長，李可染藝術基金會學術委員，中國國家畫院研究員，中國美術家協會會員。1986年至今，擔任日本京都藝術大學教授、研究員。日本總理大臣宮澤授予「紺綬章」特殊文化貢獻褒章 。

李庚善於因心造境，用心感知天地之大美並融入自己獨特視角和感知，之後通過畫筆鋪陳出境界幽遠，氣象萬千的畫作。他予人以美、以力、以豐富的想象，激發著人們的思維與創造力。

魔笛系列，36x36cm。

●崔殿甲義賣作品

崔殿甲，筆名遠帆，1950年10月生於遼寧，祖籍山東濰坊。書法是家傳，幾十年刻苦研習各種名家書體，充分利用外交身分，大力弘揚書法藝術，多次組織書畫家到國外進行展覽；擔任很多書畫組織的負責人，並於西班牙舉辦個展和書法講座。目前仍積極規畫書畫家到世界各地進行展覽，致力推廣藝術交流。

精氣神， 66x132cm。

●范以晨義賣作品

范以晨，1955年出生於安徽烏江鎮中醫世家，號烏江散人、後樂軒主。受父兄影響，幼喜塗鴉，先後得鄉賢李秋水、林散之、林筱之先生指教。

現為南京月牙湖書畫院院長、南京市對外文化交流中心理事、南京市藝術收藏研究會副會長、江蘇省收藏家協會顧問、安徽省林散之書畫院顧問、江蘇省國畫院特聘書法家、江蘇省美術家協會會員、南京市美術家協會會員、南京市書法家協會會員。

勁節，136x34cm。

●徐國華義賣作品

徐國華，1959年生於北京，1988年中央美術學院油畫系研修班，1991年中央工藝美術學院裝潢系（現清華美院）畢業。

中國工藝美術學會雕塑委員會會員、中國工藝美術學會漆藝委員會會員、北京美術家協會會員。

作品被多家出版機構發表，也被多家收藏機構及個人收藏。

記憶，67x65cm。

●周芳義賣作品

周芳，1965年12月生於北京。1997年畢業於首都師範大學藝術系，北京航空航天大學教師、北京美術家協會會員。

早年師從北京畫院姚曾朴先生，學習中國畫工筆人物，之後又跟隨閻承鈞教授學習油畫技法；考入首都師範大學油畫系繼續深造，先後結識絲路畫家潘丁丁和趙以雄、耿玉琨夫婦，並接受他們的藝術指導。上世紀90年代初，師從著名書法家愛新覺羅毓俊研習書法篆刻，並擅長篆書與行書。在東方和西方藝術的相互滲透中努力汲取健康養分，不斷探求適應個性發展的藝術之路。

故鄉，20x40cm。 福（紅），69x46cm。

●左晉義賣作品

左晉1968年生於中國河北，研修於中央美術學院壁畫系，曾任加拿大中華藝術協會會長。現任加拿大ICAN Arts藝術館藝術總監、North York C9 ARTS Academy首席藝術顧問。

左晉作品題材廣泛，多以超現實主義的手法詮釋繪畫藝術的魅力和強烈視覺衝擊力。其代表作品《膚色》在美國參展期間引起強烈社會反響和關注，並為2008年奧運會、2020年冬奧會官方創作多幅巨幅館藏作品。左晉作品內涵豐富，意識強烈，多次獲獎並被國際各大藝術機構及個人收藏，左晉多年來一直慨捐畫作支持慈善事業，被評選為美麗中國的十大慈善藝術家。

暗湧，30x60cm。

●吳明清義賣作品

吳明清，1971年生於四川，西南大學美術學院美術教育專業，現為成都市一品天下書畫院副院長，四川省硬筆書法協會副主席。

吳明清畫風嚴謹樸實，既保持了中國傳統莊重、典雅的藝術風格，又展現出靈動、溫婉的藝術特點，特別是在恩師享有「中華葡萄王」美譽的方鳳富教授指導下，對創作葡萄的技法有深入的研究和創新，並曾經紮根在葡萄農莊生活了七年，所創作的葡萄畫作，呈現出一片生機盎然，豐盛連年的美好景象。

吳明清先生熱心公益事業，崇尚助人為樂，並被成都市授予「愛心藝術家」榮譽稱號。其代表作品如「碩果飄香」、「碩果累累」、「驪珠芳香凝瑞氣」等等，國內外廣受藝術界肯定和收藏。

碩果累累，69x137cm。

●溫尚光義賣作品

溫尚光，廣東梅州人、己卯年生，1965年畢業於廣州美術學院，中國藝術協會(HK)名譽主席。

溫尚光的繪畫作品抱持著「師古人、師造化、師我心」的創作精神，融匯中西元素，別開生面；書法兼收歷代名家之長，形成特有的風格而為藝文界所稱道，為收藏家所喜愛。

溫尚光在書畫鑑定領域亦具高深造詣，深獲北京故宮博物院書畫鑑定權威徐邦達肯定和讚賞。 作為一位書畫家，溫尚光十分重視綜合人文修養，觀賞溫尚光揮毫，是一種美的享受，筆落紙上，如行雲流水，極盡剛柔相濟之大美。他作品更被收入「中國現代美術圖錄」，並為中國美術館和維也納奧中友協、北京大學等海內外機構及個人收藏。

靜觀得道，42x72cm。

●溫朝暉義賣作品

溫朝暉，1968年出生，廣東省梅州市五華縣人，現為廣東省美術家協會會員、澳門畫院榮譽副院長、廣東中國畫學會理事、廣州畫院特聘畫家、華南農業大學藝術學院研究生導師。他師從嶺南畫派高劍父的高足─著名山水畫家孔憲明教授研習書畫，博採眾長，詩畫兼修，深得中國畫的筆墨精神和嶺南畫派的氣韻真髓。

在藝術的領域中，他致力於追求自由地揮灑，形成了內涵豐富、氣韻華貴的個人風格，成為學院派與文人畫相融合的現代文人畫家。曾多次舉辦個展和出版畫冊，參加過多個國內外重要展覽，其作品深受藝文界好評，更被多個藝術機構及眾多收藏家收藏。

用行捨藏，68x68cm。

●施德嫻義賣作品

施德嫻，居於紐約市，擔任多家高級品牌公司的包裝與平面設計師，曾受邀為瑞士Calanca雙年展評審以及Pratt Institute Master in Packaging, Identities, and Systems Design的總決賽評審，並獲得多項知名國際設計大獎如A Design Awards, IDA International Design Awards, 和Muse Design Awards等。

施德嫻的設計作品曾參與The World Trade Center the Oculus、佛羅倫斯雙年展、威尼斯藝術展、以及獲邀台美藝術協會主辦的NYC Art Bridge於QCC Art Gallery/CUNY展出、西班牙BARCELONA雙年展並於歐洲當代藝術博物館 展出。

雲開日出，17x11cm。

●蔡陳林義賣作品

蔡陳林，1984年生於福建，清華大學及美國賓夕法尼亞美術學院碩士。蔡陳林的作品堅持追隨自己的直覺和視野，結合傳統與非傳統的藝術表達方式，成功地創造了自己獨特的繪畫風格，並使用瓶內繪畫技藝、細胞結構油畫質地和X光圖像來詮釋景觀。其作品頗具獨特藝術風格和技巧，被中外藝術界，包括希臘雅典Copelouzos家族當代藝術博物館等收藏。