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2047期 06/11出刊
猜猜看／威尼斯建築雙年展 看建築 看減碳
圖與文 記者
陳宛茜
2023-06-11 02:25 ET
威尼斯建築雙年展。（記者陳宛茜／攝影）
載入中…
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人物／影星畫作家 莫言「笑」林青霞
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