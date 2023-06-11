我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

猜猜看／威尼斯建築雙年展 看建築 看減碳

圖與文 記者陳宛茜
威尼斯建築雙年展。（記者陳宛茜／攝影）
威尼斯建築雙年展。（記者陳宛茜／攝影）

上一則

人物／影星畫作家 莫言「笑」林青霞

下一則

詐騙ing／去年網路詐騙 全美損失103億

延伸閱讀

國際航協：鬆綁旅遊限制 有利兩岸航空市場發展

國際航協：鬆綁旅遊限制 有利兩岸航空市場發展
什麼也沒帶來？ 威尼斯建築雙年展德國館的啟示

什麼也沒帶來？ 威尼斯建築雙年展德國館的啟示
燃煤發電減 喬州碳排5年降5%

燃煤發電減 喬州碳排5年降5%
海運大革新 從洛杉磯、上海港做起

海運大革新 從洛杉磯、上海港做起

熱門新聞

蔓越莓鬆餅

料理功夫／蔓越莓鬆餅

2023-06-04 02:13
計畫出國旅行，最好先檢查一下護照至少還有六個月有效期。（取自pexels）

旅遊補給站／出國 護照效期至少6個月

2023-05-28 02:03
洛克菲勒寫給兒子的38封信。

「地獄裡住滿了好人」 洛克菲勒寫給兒子的38封信

2023-06-04 02:22
林青霞替莫言素描。(圖：林青霞提供)

人物／影星畫作家 莫言「笑」林青霞

2023-06-11 02:24
田浩江在歌劇《唐卡洛》中飾演菲利普二世。（圖：田浩江提供）

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

2023-06-04 16:50
每個人都希望晚上躺下可以立即睡著、明早生龍活虎般醒來。（取材自pexels）

健康／做到這5點 躺下1秒就入睡

2023-06-04 11:35

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體