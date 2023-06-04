紅燒茄子

茄子是個好東西，常吃茄子可使血液中的膽固醇不致增高；常吃茄子不易長老人斑；常吃茄子可抑制消化道中腫瘤 的增生。但因茄子屬寒性(涼性)食材，所以吃多了會肚子痛或拉肚子，因此一次不要吃太多。選購茄子時，要選深紫色的營養價值較高。

材料：

紫色長條茄子3條、蔥、薑、蒜、紅辣椒1條。油少許、麻油少許、醬油、醋、糖用量比例為3：2：1。

作法：

1.茄子去蒂洗淨，每條切4段。

2.平底鍋中放一點點油，注意極少的油即可，只為了讓鍋潤滑。

3.洗淨切成段的茄子，一起倒入鍋中轉中火煎，不時翻轉。茄子呈現淡紫色並變軟後，軟茄可先夾起來放在盤中。

4.蔥切成蔥花，薑切成薑絲，蒜拍碎，辣椒1條切成絲。

5.把蔥花、薑絲、蒜末、辣椒絲全放入飯碗中加入醬油、醋、糖攪勻。

6.鍋中放入已煎軟的茄子，倒入碗中的調味料，開大火調味料一煮開就熄火用餘溫拌炒。

7.火弱後盛盤，加點麻油就完成。

小叮嚀：

1.買不到紅辣椒可用墨西哥 椒代替，但只能用半根，因為很辣。不嗜辣者也可不用辣椒。

2.這道菜只用到一點點油，所以最後加一點麻油即可。

3.拌炒即可不要燜煮，茄子已軟很容易入味，燜煮怕會太鹹。

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