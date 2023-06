稅務漫談／免費報稅系統 談何容易

每年的報稅複雜項目讓納稅人傷腦筋。(Getty Images)

繼國稅局 於2023年起在未來十年獲得國會撥款800億元,其中87億用於2022至2024會計年度(10月1日至9月30日)包括35億改善管理,17.8億用於強化審計執法,17億元用於更新系統設備及服務支持。

以民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren, MA)為代表的民主黨參院於去年夏天通過提案,限期國稅局於2023年開闢自己的免費報稅 系統。錚錚數言,談何容易。

改朝換代 新表應運而生

以個人稅為例,自國稅局創建100多年來衍生的表格不下幾千種,甚至以萬計。由於民主、共和兩黨對稅務調節理念的根本分歧,每逢「改朝換代」,都會有一批新的表格「應運而生」,如歐巴馬時代的8959(Additional Medicare Tax)和8960(Net Investment Income Tax),川普任期的8995(Qualified Business Income Deduction),因此國稅局肩負著演繹及實施執政黨的理念,通過稅務結構的調整對社會財富進行再分配的使命。

現在國稅局的功能不僅是設計和修改稅表 ,還要開發軟體應用及其配套的諮詢服務,因此新任國稅局局長沃佛(Daniel Werfel)僅表示會在2023年審慎地進行評估,以觀後效。

眾所周知,稅務軟件開發市場遼闊(開國元勳傑佛遜所言,人的一生只有兩件事不曾改變,死與賦稅),利潤豐厚,幾大廠商如Intuit(擁有TurboTax,Pro Series,Lacerte及 QuickBooks),H&R Block,CCH等如魚得水,競相逐利,導致了損害消費者利益。

免費普及版 被寄予厚望

代表TurboTax的Intuit廠家5月5日被迫宣布接受紐約、加州等執法部門聯合調查後提出的訴訟要求,賠償1億4100萬元給2016至2018年使用TurboTax軟體報稅人(家庭收入在7萬3000元以下,約440萬人),由於TurboTax「屏蔽」(Block)了國稅局可供免費使用TurboTax的網站,消費者被誤導進入收費網站,此舉更堅定了參院民主黨寄希望於國稅局推出免費的「全民普及版」報稅軟件的決心。

但理想與現實之間往往存在著巨大的落差。稅表的「生成」與完成是本質上完全不同的兩個階段。

近年來愈演愈烈的資訊盜竊團夥之所以把觸角伸向專業報稅人,正是由於報稅軟體集中了大量個人或家庭資訊,一旦被盜賊入侵截獲,便可騙取數量驚人的退稅(國稅局每年損失達數十億元)。

國稅局現在自行開發製作軟體,必然成為盜賊眼中的目標想方設法入侵,因此軟體的安全可靠識別防盜功能至關重要。

防盜配套功能 至關重要

其次是軟體的使用培訓及諮詢配套設施。現有的軟體機構都配備了大量的專業諮詢人員,從稅表類型的選擇(如個人稅1040,1040NR及Dual Status for both 1040 & 1040NR)(公司稅則有1120,1120S,1065及Solo LLC under either 1040 C or E,還有Nonprofit 990, Estate & Trust 1041, Gift or Estate Tax 709 or 706等),表格的填寫(國稅局或州政府的每種Publication or Form都有預計完成的時間,從幾個小時到幾十小時不等,因此較複雜的一套表格大概會花費數周時間,其中包括了大量諮詢專業人士的時間),錯誤的排除(Errors Diagnostics &Elimination),電子程序的發送與接收等。

幾千萬家庭個人稅表及幾百萬公司稅表的申報,其諮詢工作量之浩瀚簡直難以想像(難道國稅局還另組或聘請專業諮詢公司以應需求)。總之安全防護系統及配套諮詢服務將是國稅局另起爐灶,自營軟件開發以達成統一網上報稅流程的兩大挑戰,我們拭目以待。