稅務漫談／免費報稅系統 談何容易

每年的報稅複雜項目讓納稅人傷腦筋。(Getty Images)

繼國稅局 於2023年起在未來十年獲得國會撥款800億元，其中87億用於2022至2024會計年度（10月1日至9月30日）包括35億改善管理，17.8億用於強化審計執法，17億元用於更新系統設備及服務支持。

以民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren， MA）為代表的民主黨參院於去年夏天通過提案，限期國稅局於2023年開闢自己的免費報稅 系統。錚錚數言，談何容易。

改朝換代 新表應運而生

以個人稅為例，自國稅局創建100多年來衍生的表格不下幾千種，甚至以萬計。由於民主、共和兩黨對稅務調節理念的根本分歧，每逢「改朝換代」，都會有一批新的表格「應運而生」，如歐巴馬時代的8959（Additional Medicare Tax）和8960（Net Investment Income Tax），川普任期的8995（Qualified Business Income Deduction），因此國稅局肩負著演繹及實施執政黨的理念，通過稅務結構的調整對社會財富進行再分配的使命。

現在國稅局的功能不僅是設計和修改稅表 ，還要開發軟體應用及其配套的諮詢服務，因此新任國稅局局長沃佛（Daniel Werfel）僅表示會在2023年審慎地進行評估，以觀後效。

眾所周知，稅務軟件開發市場遼闊（開國元勳傑佛遜所言，人的一生只有兩件事不曾改變，死與賦稅），利潤豐厚，幾大廠商如Intuit（擁有TurboTax，Pro Series，Lacerte及 QuickBooks），H&R Block，CCH等如魚得水，競相逐利，導致了損害消費者利益。

免費普及版 被寄予厚望

代表TurboTax的Intuit廠家5月5日被迫宣布接受紐約、加州等執法部門聯合調查後提出的訴訟要求，賠償1億4100萬元給2016至2018年使用TurboTax軟體報稅人（家庭收入在7萬3000元以下，約440萬人），由於TurboTax「屏蔽」（Block）了國稅局可供免費使用TurboTax的網站，消費者被誤導進入收費網站，此舉更堅定了參院民主黨寄希望於國稅局推出免費的「全民普及版」報稅軟件的決心。

但理想與現實之間往往存在著巨大的落差。稅表的「生成」與完成是本質上完全不同的兩個階段。

近年來愈演愈烈的資訊盜竊團夥之所以把觸角伸向專業報稅人，正是由於報稅軟體集中了大量個人或家庭資訊，一旦被盜賊入侵截獲，便可騙取數量驚人的退稅（國稅局每年損失達數十億元）。

國稅局現在自行開發製作軟體，必然成為盜賊眼中的目標想方設法入侵，因此軟體的安全可靠識別防盜功能至關重要。

防盜配套功能 至關重要

其次是軟體的使用培訓及諮詢配套設施。現有的軟體機構都配備了大量的專業諮詢人員，從稅表類型的選擇（如個人稅1040，1040NR及Dual Status for both 1040 & 1040NR）（公司稅則有1120，1120S,1065及Solo LLC under either 1040 C or E,還有Nonprofit 990, Estate & Trust 1041, Gift or Estate Tax 709 or 706等），表格的填寫（國稅局或州政府的每種Publication or Form都有預計完成的時間，從幾個小時到幾十小時不等，因此較複雜的一套表格大概會花費數周時間，其中包括了大量諮詢專業人士的時間），錯誤的排除（Errors Diagnostics &Elimination），電子程序的發送與接收等。

幾千萬家庭個人稅表及幾百萬公司稅表的申報，其諮詢工作量之浩瀚簡直難以想像（難道國稅局還另組或聘請專業諮詢公司以應需求）。總之安全防護系統及配套諮詢服務將是國稅局另起爐灶，自營軟件開發以達成統一網上報稅流程的兩大挑戰，我們拭目以待。