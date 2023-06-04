星座／6月4日至6月10日金牛座運勢上升 摩羯座愛情很甜

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！幸運色彩：象牙白速配星座：金牛座貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★★☆本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資 可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。幸運色彩：淺蓮紅速配星座：獅子座貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。幸運色彩：芙蓉粉速配星座：雙子座貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。幸運色彩：胭脂粉速配星座：雙子座貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。幸運色彩：丁香紫速配星座：處女座貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。幸運色彩：鑽石藍速配星座：牡羊座貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★★☆本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。幸運色彩：寶石藍速配星座：天秤座貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。幸運色彩：淺蓮紅速配星座：天秤座貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆本周你需同時扮演傾訴者與傾聽者的角色。生活中會發生一些事情讓你忍不住要吐槽，除了你自己會遭遇不愉快外，身邊人的事也會增加煩惱。幸運色彩：草根白速配星座：摩羯座貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★★☆愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。幸運色彩：美橙黃速配星座：金牛座貴人星座：巨蟹座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。幸運色彩：秋葵綠速配星座：牡羊座貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★★★空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計劃，你會過得充實而開心。幸運色彩：葡萄紫速配星座：雙子座貴人星座：射手座

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