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移民專頁／申請勞工紙時機？ H-1B至少剩2年

／李亞倫律師

一些公司在員工入職後立即開始為他們感興趣的H-1B員工申請勞工紙（PERM），而其他公司則等待六個月、一年、兩年、三年或更長時間才開始啟動。有些公司甚至等到他們認為H-1B工作人員的時間即將用完的最後一刻才啟動。那麼最後一刻是何時呢？它根據許多因素而有所不同，對希望盡可能拖延時間才申請的雇主，我們建議要儘早開始，至少在H-1B持有人還剩兩年的時候。

目前，如果申請一切順利，最後一刻看來會需要這麼長的時間。移民局給H-1B持有人的最長期限為六年(不包括重新獲得未使用的時間)。移民局允許根據「2021年美國競爭力法案」(AC-21) 為那些來自案件被積壓國家，但沒有移民簽證配額，且I-140申請已獲批准的人可延期三年，以及來自有配額和被積壓國家者，而自提交勞工紙申請或I-140申請已超過365天的人，可延長一年時間。如果需要，這個時間通常可以進一步延長。

不過也有很多例外。如進展順利，來自積壓國家考慮到I-140批准後可延期三年的PERM申請的預期處理時間，通常需要至少一至四個月的時間來設定申請案，且具體時間取決於案件的複雜性、公司和律師事務所的處理速度；六至七個月來確定現行工資；三至四個月招聘程序（特別是在有工資透明法案的地方，最好在有了現行工資後開始招聘）；九個月處理勞工紙；一個月準備和提交I-140申請，移民局可在15天的時間對加急處理的申請做出裁決。

對於那些希望以365天勞工證未決為由來申請一年延期的人，預期處理時間與九個月的勞工證處理時間相同，且不需要提交I-140申請或等待美國移民局審批就有資格延期一年。然而，在H-1B持有人有資格獲得延期之前，仍需等365天。因此，在這種情況下，公司仍需將預計的九個月勞工證處理時間再加三個月。需要注意的是，在這種情況下，移民局將允許公司提前申請延期，只要延期的開始日期超過365天。

對試圖等到最後一刻才提交勞工紙申請的公司，我們的建議是不要等。審批申請過程中會不斷發生審理延遲和法律變化，甚至像工資透明法案這樣的外部法律，所以公司應該儘早為員工啟動PERM勞工紙認證的案件。

移民局 勞工 H-1B

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