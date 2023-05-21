美國現象／學校「禁書」過頭？亞裔童書遭要求刪「種族主義」描述

《圖書館之愛》(Love in the Library)是適齡六至九歲的童書，描寫二戰期間她的祖父母如何在愛達荷州一個關押日裔美國人的監禁營相識並墜入愛河。(取自亞馬遜網站)

一場文化戰爭正在推動美國學校禁書，尤其是牽涉到種族或性的書籍，也讓人們爭論是否應該重新編改已經出版的作品，刪除其中關於不同族群議題的敏感內容。而一位童書作者瑪姬‧德田-霍爾(Maggie Tokuda-Hall)近日披露出版界巨頭學樂集團(Scholastic Corporation)要求更動她的作品，但被她果斷拒絕，引發一眾作者聲援，亦讓出版社審查圖書的作為重新受到檢視。

紐約時報報導，瑪姬的《圖書館之愛》(Love in the Library)是適齡六至九歲的童書，描寫二戰期間她的祖父母如何在愛達荷州一個關押日裔美國人的監禁營相識並墜入愛河。該書去年由小型書商燭芯出版社(Candlewick Press)出版，評論正面但銷量普通。

合約標註刪改「作者的話」

而掌握美國九成學校的書籍資源分發的學樂集團，上個月向瑪姬提出有意授權此書成為課堂用書。瑪姬非常激動，但看到合約中要求刪除「作者的話」中關於美國種族主義的用語，包括「我祖父母的經歷是美國種族主義根深柢固的傳統」，也要求刪除另一段描繪歧視日裔美國人的行為從過去延續至今，這種文化「允許警察殺黑人、將邊境的兒童關在籠子裡」。

童書作者瑪姬‧德田-霍爾公開出版社要求她刪除「作者的話」中關於美國種族主義的用語和一段文字。(取自推特)

瑪姬因而拒絕學樂集團，並在推特上公開此事，吸引超過500萬瀏覽數。「我們都知道這種興起的禁書行動是怎麼回事，如果這個國家最大的兒童出版商、也是最有機會進入學校的出版商，正在閉門造車、要求作者更改作品以滿足需求，那麼我這種被邊緣化的作者不可能找到受眾。」

童書作者瑪姬‧德田-霍爾的作品《圖書館之愛》被出版界巨頭要求更動，引發議論。(取自推特)

少數族裔藏書系列延遲推出

瑪姬的書是學樂集團預計推出約150本系列藏書之一，該系列主要是與亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民相關或撰寫的書籍。瑪姬上月12日爆出此事後，學樂集團一天內便決定延遲推出該系列。此後，幾位諮詢和策畫該系列的作家和教育家共同譴責了該公司。

學樂集團執行長沃維克(Peter Warwick)表示，該公司廣泛出版不同的聲音和故事，此事件發生在他們多樣化出版的背景下，令人不安。作者兼系列顧問之一的Sayantani DasGupta已辭職以示抗議，痛批學樂集團先發制人審查這些書，諷刺該公司自詡推出多元化的故事，但「只會以最迎合大眾的形式出版」。

另一位要求匿名、同樣也被選為系列藏書的作家表示她的作品也被改寫，刪除一些政治敏感的想法，學樂集團的理由是擔心當前政治氛圍和禁書行動可能讓書無法通過學校審查。

出版巨頭學勒集團遭抵制

學樂集團每年通過書展向3500萬兒童銷售超過1億冊書籍，在教育界、學校占極大份量，也經常從其他出版商處授權和分銷書籍。

兩名其他公司、直接了解學樂集團授權的匿名出版業高層表示，要求更改已出版的作品是常有的事。一位高層說一般情況下是刪除涉及粗俗語言或暴力的內容，另一家定期向學樂集團授權的童書公司高層表示，該集團曾多次要求做出改變，以淡化政治敏感或可能引起兩極化的內容。

而超過650名圖書館員和教育工作者已向學樂集團發出請願書，要求該公司以原版形式發行瑪姬的《圖書館之愛》，並對審查書本的決策負起公眾責任。

組織請願活動的威斯康辛州小學圖書管理員海斯(Jillian Heise)說，瑪姬在「給作者的話」中提到的事情是年幼的孩子可以應對的，他們許多人早在日常生活中經歷過種族歧視。「當我們因為一個人的種族、性別認同、長相而區別對待他們時，孩子們能夠在簡單的層面上理解那是不公平的，而這可以幫助他們以同理心發展對自我乃至於對世界的認知。」