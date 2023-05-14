封面故事／我的老媽 縱橫世界元老盃乒乓大賽

張定寧在乒乓球訓練中。（盧威攝影）

定居洛杉磯 的張定寧今年73歲，兒孫繞膝，滿以為可享受天倫之樂，但她不甘寂寞，活躍在乒乓球場上。2023年，對她來說是不尋常的一年。新年開局，她便扛起行李，遠征阿曼首都馬斯喀特市（Muscat.Oman），參加第20屆世界元老盃乒乓球大賽。來自69個國家，不同年齡組約1600名運動員參加。張定寧憑著過硬的球技與頑強的打球功夫，她與大陸寧波隊82歲乒乓選手蔣兆兆搭檔混合雙打，一路奮勇撕打，過關斬將，贏得70歲年齡組混合雙打世界冠軍。

20多年來，張定寧拿回60多個獎盃與獎牌。（盧威攝影）

70歲齡混雙 世界冠軍

張定寧還與洛杉磯球友方文秋配對，參加65歲年齡組女子雙打比賽，經激烈拚搏，奪得女子雙打比賽世界亞軍。張定寧在世界乒乓球賽場上南征北討，奪金拿銀，又馬不停蹄轉戰70歲年齡組女子單打比賽，經一番你爭我奪，獲得女子單打世界季軍，抱回銅牌。

張定寧個兒不高，她右手直拍，正板採用長膠粒，反板則用反貼，用這種球拍屬「怪板」，常使對手回球較難適應。她擅長近臺快攻打法，左推右攻，再加之發球變化多端，出其不意，常容易得分。而大陸寧波隊的蔣兆兆也是打直拍，同樣是中國乒乓球國手「莊則棟攻擊型打法」。

蔣兆兆、張定寧混合雙打爭奪冠亞軍時，碰到對手是印度（男）與日本（女）的跨國組合球手。蔣兆兆、張定寧一上場就左右開攻，集中「火力」壓倒對手，充分顯露攻擊型選手的快速淩厲。三局以懸殊比分，速戰速決，連下三城，獲得該次大賽首枚金牌。

張定寧、蔣兆兆贏得70歲年齡組乒乓球混合雙打世界冠軍。（照片蔣兆兆提供）

搭檔蔣兆兆 默契十足

說起張定寧與蔣兆兆，倆人在乒乓球賽場巳是老搭檔了。早在2011年，馬來西亞沙巴洲元老盃乒乓球錦標賽上，他倆以球會友，成了很好的球友，並利用比賽機會一起練球，切磋球技。2015年，在美國乒乓球公開賽上，張定寧與蔣兆兆首次組合混合雙打，在60歲年齡組混合雙打比賽中配合默契，兩人攻球頗具功力，首次組合雙打便旗開得勝，獲得60歲年齡組混合雙打冠軍。

張定寧和方文秋在65歲年齡組女子乒乓球雙打比賽也精采絕倫，兩人打法基本上都是直拍攻球手。在冠亞軍決賽時，與印度選手陌路相逢，她倆是橫拍進攻型打法。「直拍」與「橫拍」對上了，雙方爭鋒相鬥，打拉鋸戰，比分膠著，一直打滿五局。最後，張定寧、方文秋僅以一球之差，屈居亞軍。

世界元老盃乒乓球大賽（World Veteran Table Tennis）自1982年開始，每兩年舉辦一屆，至今已舉辦20屆了。參賽者有嚴格的年齡界線規定，參賽中有久經沙場的老資格乒乓球運動員，也有多智善策的教練員，臥虎藏龍，乒乓高手如雲。而張定寧打乒乓球卻是半路出家，50多歲才拿起乒乓球板開始練球，但她一旦認定了乒乓球，就全身投入，克苦練球，終於練就了一手近臺快攻打法的高超球技。

離老家廣州 闖蕩香江

張定寧移民 美國，定居洛杉磯26年，是「老美國」了。她岀生在廣州一個醫生家庭，1968年被下放到貴陽淡水農村插隊，當了八年農民。那時，她對自己的前途感到渺茫，人也覺得神魂顛倒，思緒波動較大。70年代初，她的大哥、二哥和妹妹先後投奔香港 親戚家，開啟新生活。受家庭環境宣染，張定寧在廣州再也待不住了，她毅然決定離開老家廣州，去香港闖蕩一下，找尋新的生活機遇。

為孩子教育 移民美國

1975年7月，張定寧一到香港就鑽進車衣廠打工，也教過書，當過游泳教練，吃苦耐勞討生活。她憑著自信心和運氣，很快便成家立業，育有一兒一女，並與先生一起白手起家，成為香港服裝批發商。於是，她在香港也置產買房，有了屬於自己的家。時代在變遷，為了孩子接受更好教育，張定寧在哥哥幫助下，1997年移民美國，定居洛杉磯。

來到域外他鄉，人生地不熟，讓她常有一種失落感。「天有不測風雲」，在人生轉折關頭，他先生卻患了絕症，被病魔奪走了生命。這讓她悲痛欲絕，眼前一片漆黑。隙間，她成了單親媽媽。她經歷了漫長的療傷過程，在親朋好友的扶持下，漸漸走出人生迷霧，又堅強地重新站立起來。她堅持學開車，學英文，考新移民入籍班。她從入籍班學了不少英語，收穫滿滿，揚起新生活的航帆。

張定寧（左）、方文秋奪得乒乓球女子雙打比賽世界亞軍。（照片張定寧提供）

52歲才打球 碩果纍纍

張定寧在洛杉磯做起房地產生意，憑著她在香港的商業眼光，投資地產頗具聲色，在洛杉磯過上安穩的日子。說起張定寧打乒乓球真有點奇葩，她52歲才拿起板拍學打乒乓球，有點「老來得子」的味道。她剛開始打球時，球拍總不聽使喚，打不準球，遭人排斥嘲笑。她不怕挫折，拚命練球，並找原中國乒乓球國手高軍教練幫助訓練乒乓球。

「功夫不負有心人」，2005年，張定寧首次正式參加乒乓比賽了。之後，在球友鼓勵下，她參加德國、中國內蒙古及瑞典舉行的世界元老盃乒乓球大賽，雖然比賽成績不太理想，但卻積累了比賽經驗。「生命在於運動」，張定寧與乒乓球結緣，也碩果纍纍，她曾獲紐西蘭世界元老盃乒乓球比賽女子單打冠軍、女子雙打亞軍；在西班牙世界元老盃乒乓球大賽中獲得女子單打第二名和女子雙打第三名。20多年來，張定寧參加北美地區，乃至世界各地老年乒乓球比賽，她一共拿回60多個獎盃與獎牌。這對她來說，是莫大的榮耀與鼓勵。

「小小銀球傳友誼」，張定寧參加世界各地老年乒乓球比賽玩得很開心，既可以結交各地球友，廣結善緣；又能到各地觀光旅遊，到旅遊景點打卡，其樂融融。現在乒乓球巳成了張定寧的「終身伴侶」，她說：「我一天不打球，渾身就會感到不舒服」。她把家中的「車庫」改裝成「乒乓房」，方便天天練球。她的兒女都巳成家立業，一個七歲的孫女和兩個八歲、六歲外孫女還跟著她學打乒乓球呢。