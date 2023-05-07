搞定房事／HOA亂帳黑洞逼拍賣房 我想起李燕之死

查帳辛苦，厚厚一疊。（作者提供）

去年聖地亞哥有個華裔女博士李燕（Yan Li），因她「欠公寓物業管理HOA費三萬多」，HOA要拍賣 她居住的房子，將她驅逐出戶。警察 上門遞交法庭驅趕文件時，李燕情緒失控與警察爭鬥而被警察亂槍打死的慘劇。我深深同情李燕的遭遇，堅决支持她家屬控告警方過度執法。

目前我也遇到了HOA亂帳的騷擾，桌上帳單已經厚厚一疊，煩惱壓力也堆積如山，難以靜下心來弄個明白。我又想起李燕之死，去年我也曾想去聖地牙哥幫李燕查查「欠款細目」，看看那2萬塊欠債是從哪裡來的？可惜沒能聯繫上，如果她家屬需要幫助，我願意隨時協助查帳。

我也在經歷HOA拍賣房子的威脅，如果没有HOA亂帳的起因，警察也不會上門濫殺無辜。我花費一周時間仔細查帳，發現這黑心物業管理的貓膩，寫出來給大家借鑒，做個房主不容易，一定要防患於未然，保護好自己的房子。

近年來，每次打開信箱只要看到那個粉紅色的信件，心就一陣緊縮，物業管理HOA亂帳又來了：「提醒注意：欠債1571.60。妳欠的債已經過期，妳需立刻支付。」每每見到這些話，我的心情就格外沉重。這些亂帳、罰單像魔鬼的影子追隨著我，後來乾脆不敢打開，怕晚上做噩夢。

帳目不清 債務滾雪球

房客們平安無事的日子裡，每個月頭等大事就是支付HOA的管理費，從無怠慢。不明白HOA哪來這麼多「債務」？它像滾雪球一樣愈滾愈大壓在心頭，傷神傷身煩心！那些帳單上的Late fee月月「寫錯」日期，然後加上幾個月的社區費，就弄出一張過千的欠債大帳單。有時候還氣勢洶洶放幾個「Lien」 要拍賣我的房產。我想找社區管理員法蘭克當面問：「這帳單怎麼做出來的？」 他態度惡劣無法溝通。這亂帳難道是機器人做的？這個機器人滿聰明的，只進不出。

帳目不清，我是不付款的。社區管理員法蘭克是個中年白人，體重是我三倍有餘，他坐在那裡若要站起來，簡直就是一項重大工程。一般來說胖胖的人都比較和善，可法蘭克例外，我和他素不相識，可是他看我的眼神凶狠令人心寒，好像我上輩子欠他人命似的。我請律師給他寫過一封信，文筆過於友善，法蘭克不在乎，他倆溫馨地通個電話就結案。而我收到的帳單愈來愈混亂，數字愈來愈高、壓力愈來愈大。我陷入迷茫不知所措，再打電話給法蘭克時，回答是：「我跟妳的律師已經說清楚了。」

帳單依舊如雪花飄飄，欠債繼續上升，這煩心的事壓在心上愈來愈沉。變成了精神折磨。

前幾日去社區給房客修暖氣，鄰居告訴我可以找Board Member談談，於是我獲得了參加HOA董事會面談申訴的機會。下午6時30分Zoom開會，我把頭髮整好，穿著整齊準備出鏡。Zoom視頻開會，也算正式場合。

好不容易進入Zoom會場，看到社區領袖穿著粉紅格子襯衫，熨燙整潔。他的背景是木製法式玻璃窗，頭頂上還有一只咖啡色木吊扇，他翻整鏡頭，說：「大家好，誰已經到了？」

「瀟瀟到場」我對著鏡頭回應。忽然間鏡頭漆黑，啥也看不到了。他們說話的聲音也變得非常弱，我開足的音量依然難以聽清。

好不容易聽到讓我發言，我說帳單很亂，那些Late費都是錯誤的。我每個月都準時支付，銀行帳戶也準時出帳，並沒有超過付款期限，但他們帳單上每個月都加了遲付費。

整年改日期，為加罰Late fee 。（作者提供）

另一個整年改日期，加遲付金罰款。（作者提供）

用A錢付B帳 改付款日期

法蘭克開始解釋：「因為她以前有欠社區費，她的支票抵前面的債，所以後面都要收遲付金。」

我：「請問，哪年？哪個月我沒有付社區費？我的銀行全部紀錄都在，我沒有欠任何月分的社區費。」

他又解釋：「有時候會少付10塊錢short payment，也要收遲付金」

我又問：「請妳告訴我，哪年，哪個月我付少10塊錢？」我非常自信。

他又解釋：「以前修理費沒有付，這錢就先付修理費了，我們就是這樣做的。」

我納悶：「我買了蘋果 、牛肉、皮鞋，寫支票付蘋果的錢，你放到牛肉帳上？這帳怎麼搞得清呢？沒聽說哪家會計是這樣記帳的。」

他惡狠狠地說：「我們公司就是這樣算帳的。」

我又問：「既然如你所說拿蘋果錢付牛肉了，為啥你們要把付款日期改掉呢？每個月都改成15日以後？」（每月15日是付款期限，過期罰15.00 Late fee）。我看不見視頻裡的人，此時無聲。

我氣憤：「你為什麼改日期呢？為什麼？！」盲會進入沉默，我和法蘭克的對話僵持。這種Zoom盲會就像一群人在黑屋裡跳蒙面舞一樣，只有男人和女人兩種人，連高低胖瘦都平等了。

狡辯抹黑 謠言就變真理

有人輕聲：「那不是我做的，我不知道。」這就是隱身的法蘭克。

之後，那男人又滔滔不絕地說起來，顯然是法蘭克在狡辯，隱約聽他說道：「她上次來還帶來一個黑人，誰知道是男朋友還是丈夫。管他是誰……，我們都說清楚了，他們都明白的，我們公司就是這樣做帳的，各個公司財政規矩不同……」語速很快，音量很低含糊不清，法蘭克故意不讓我聽清楚。他轉移話題叨叨不停，使勁抹黑我，以攻為守。

這是一場混亂的社區會，我看不見人，又聽不清聲音，不知誰在發言也就無法對話，法蘭克太過分了。我只好打斷他：「我有全部銀行紀錄，還有假帳的證據，今天會議被關了視頻，無法給大家看。」

法蘭克為啥那麼凶？我們是業主，花錢請他幫助管理社區，他應該保護業主的利益，不應該作假懲治業主。他的無理解釋像謠言千遍會成真理，我真的害怕。他很有鬥爭經驗，在盲會裡說個不停拖延時間，把社區主席們弄糊塗了，即可蒙混過關。

果然，有個老沉的聲音：「好吧，請瀟瀟把帳單和文件交給法蘭克，他們倆交流解決吧。」糊塗主席要結案。

「NO！我不相信他！我不要跟他交流！我們每個月交800多元管理費，而他們把帳做成這樣，給我製造麻煩和精神壓力，我與他無法交流，我需要第三人幫助。」

那個社區主席表示：「把證據寄給法蘭克，由他轉發給我們四人，我們看過以後開會再做決定。」

這個社區ZOOM盲人會就這樣開完了。

我回家整理假帳證據，發現了更多貓膩。律師說「不相信美國會有這樣愚蠢的人，員工絕對不可能做假帳單，不可能。如果真的，妳可以告他。」 我只想找回真相，該付的一分也不會少付，不該付的一分也不給。他們做亂帳、假帳的目的是什麼？想起個時髦詞彙：割韭菜。這社區100多戶人家，收到假帳單看不懂，怕麻煩而付冤枉錢的業主肯定不少。而這「割韭菜」的錢又到哪裡去了呢？

我必須把那些假帳單理清，簡單明瞭地遞交給HOA主席們。我找出八年銀行付款紀錄（銀行紀錄極限）與HOA「罰單」對帳，終於弄清楚他們怎樣從0元開始做出「欠債千元」大雪球的。他們製造「罰單」假帳是從這幾項開始：Late Fee （遲付金）; short payment（短缺支付） ; Intent to Lien fee（拍賣留置權）：

1，竄改付款日期：把所有收款都改成過期，然後罰Late fee 15塊。（社區規定每月15日後算過期）

2，做假short payment：明明收到業主全額社區費，改成少收幾十塊，然後加Late fee。

3，亂開罰單：「門口需要刷漆」、「院子大樹要砍掉（沒有大樹）」、「垃圾箱放錯地方」過幾天就變成「違規罰單」。

4，濫用「違規罰單」做擋箭牌，混淆HOA費，再亂加Late fee。就是所謂「填補先前欠的違規罰單」讓你欠債滾雪球。

5，當你被亂帳弄得暈頭轉向，丟在一邊時，他們就做大假帳單，湊足違規條件悄悄給你發封平信(法定應該寄掛號信)。一不小心，你的房產就「合法」上市拍賣了！（HOA法規：欠1800.00 Assessment fee可以不經過法院直接放Lien拍賣)到那時就要打官司了！

以前只聽說HOA是個黑洞，今日接觸這些假帳單真是怵目驚心。誰買了有社區管理的房，遇到這樣的物業公司，業主便如履薄冰。去年我忽然收到拍賣房子的假帳單，趕緊找到法蘭克對帳。

他態度惡劣：「以前妳怎麼不來，這次怎麼來了？」他希望我永遠糊里糊塗不要找他，房子被他們拍賣了也不知道，真是個會吃房子的大黑洞。就在同一個社區，我曾見過一家「欠HOA fee 2萬元」的房子被賣。讓我直接想到聖地亞哥女業主李燕的遭遇。

耗費時間查帳 尋找真相

上次找法蘭克對帳後，他答應修正所有Late Fee，取消Lien fee。但他並沒有這樣做，而是把「欠社區費」改成 「欠修理費」又故意加了幾個月的Late fee。那是2014年的「修理費」，當時我按「修理通知書」要求，做了新紗窗，修理Fance塗新漆，統統完成修理項目，不知哪來的「罰款500塊」。還好我有當時文字、照片紀錄。我已經將所有的假帳證據寄給了社區管理，期待他們的修整和解釋。

這些年被這亂、假帳折磨著，彷彿被一群魔鬼追逐著，如今假帳已經被識破，那些魔鬼只不過是幾隻蒼蠅而已。便不會再恐懼煩惱。

人生重在過程，不在結局。所有的經歷都是人生財富。我花大量時間查帳並不是為了錢，而是為了尋找真相。雖辛苦忙碌也享受著探索的喜悅。人生無論貧富結局都一樣，好好享受各種經歷也是精彩人生。