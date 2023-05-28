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慶亞太裔月 法拉盛首屆龍獅節登場

記者劉梓祁╱紐約報導
全美華人僑團聯合會27日在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)
全美華人僑團聯合會27日在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，全美華人僑團聯合會於27日在皇后區法拉盛舉辦首屆「龍獅文化節」，為當地居民帶來歌唱、武術、舞蹈、旗袍展示和舞龍舞獅等節目，包括國會眾議員孟昭文、紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江、州參議員劉醇逸和中國駐紐約總領事館主任殷俊民等嘉賓，均到場支持。

首屆龍獅文化節，孟昭文致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
首屆龍獅文化節，孟昭文致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
全美華人僑團聯合會27日在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)
全美華人僑團聯合會27日在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)

(影音來源：記者劉梓祁)

華人僑團聯合會主席牛紅表示，儘管協會已連續三年舉辦有關亞裔月的慶祝活動，但受到疫情影響，過去兩屆的活動均在線上舉行，因此是次文化節首次大型線下慶典，不僅為了展現中華傳統如漢服、龍獅文化等，也向外族裔推廣亞裔文化的影響力，吸引大量觀眾駐足欣賞。

全美華人僑團聯合會27日在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)
全美華人僑團聯合會27日在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)

牛紅說，龍獅舞是中華民族祈求平安和吉祥的傳統習俗，此次參與遊行的龍獅隊也是紐約華人社區規模最大的隊伍之一，他們與紐約少林寺武術隊、舞蹈團體、廣場舞隊伍和腰鼓隊，共同獻上民族文化節目，展示了中華民族悠久的歷史、文化和民俗，也促進了不同背景人士的相互了解和交流，共同慶祝亞太裔傳統月。

民選官員向對文化節有特殊貢獻者頒發表揚狀。(記者劉梓祁╱攝影)
民選官員向對文化節有特殊貢獻者頒發表揚狀。(記者劉梓祁╱攝影)
全美華人僑團聯合會在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)
全美華人僑團聯合會在法拉盛舉辦首屆龍獅文化節。(記者劉梓祁╱攝影)

此次活動的表演者包括女高音歌唱家施偉英、溫志明洪拳國術總會、紐約大帝國舞獅隊、紐約許家精武隊和中華知青聯合會等，會上主辦方也向對文化節有特殊貢獻者頒發表揚狀。

牛紅說，未來每年都將舉辦亞裔文化慶典活動，且規模會愈辦愈大，屆時也將邀請更多國家和族裔團體加入。

首屆龍獅文化節，劉醇逸致詞。(記者劉梓祁╱攝影)
首屆龍獅文化節，劉醇逸致詞。(記者劉梓祁╱攝影)

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