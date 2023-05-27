經文處亞裔月晚會 多國嘉賓出席

吐瓦魯傳統舞蹈。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處25日舉辦晚會，慶祝亞太裔傳統月。晚會以「島嶼之情」為主題，邀請台灣友邦及理念相近國家駐聯合國 代表團，與駐紐約領事團官員、紐約智庫、學界及企業界人士同慶；晚會上帶來台灣特色早餐飲食文化與自產威士忌，向與會賓客呈現最道地的台灣味。

影音來源：記者許君達

經文處此以駐處大廳的「島嶼生活」(Island Life)巨幅畫作為發想，聯手與吐瓦魯及馬紹爾群島等邦交國共同舉辦當天活動，結合文化、音樂、美食 、藝術等元素，讓與會嘉賓進一步認識台灣。

為配合「島嶼之情」主題，由音樂家曾郁程、陳昱潔、日裔樂手村上和帆，演奏歌曲「望春風」和「四季紅」，以新潮的爵士樂 風重新詮釋經典台灣旋律。

會上經文處也向與會者介紹別具特色的台式早餐飲食文化，台裔何瑞運每次回台探親，早餐攤檔都令他印象深刻，於是也開始嘗試把台式飯糰、蔥油餅、蘿蔔糕這些看似簡單實則很考驗功力和耐性的食物帶回美國。

另外台灣小吃車輪餅也在晚會上呈現，乃可和阿樂做車輪餅已有七年，他們最初在紐約讀書時，想念家鄉味道、卻發現沒有商家在做這些小吃，便嘗試自己製作，還加以創新，從路邊攤開始，現在已經擁有了自己的網路店鋪。

經文處處長李光章表示，晚會的與會者來自不同國家，但在紐約找到共同的家，世世代代的台灣移民在紐約開枝散葉，成為這座城市多元人群中一個極富建設性的群體，帶來富有特色的台灣文化、美食和勤奮打拚的企業家精神。 晚會現場賓朋雲集，但氛圍輕鬆活躍。(記者許君達╱攝影) 台灣菸酒集團推出獨特水果香型威士忌。 (記者許君達╱攝影)

馬紹爾群島駐聯合國常任代表Amatlain Elizabeth Kabua表示，馬紹爾群島與台灣同為島國，也同樣重視民主價值，更同屬亞太裔這個大家庭；會上也展示由馬國婦女親手製作、象徵台馬堅定友誼的手工藝品。

吐瓦魯駐聯合國常任代表Tapugao Falefou表示，吐瓦魯與台灣地理距離不近，但兩國都擁有豐富的文化內涵及共同價值；吐瓦魯是全球最小的國家之一，人口僅過萬，住在紐約的僑民不足十人，但當晚他帶了多名同事與眷屬，為在場賓客奉上該國傳統迎賓舞蹈，「全紐約的吐瓦魯人今天都在這裡，表達支持與捧場」，這是台吐堅定邦誼的見證。 經文處舉辦亞太裔傳統月慶祝晚會，經文處處長李光章致詞。(記者許君達╱攝影) 李光章參觀友邦吐瓦魯的展示櫃台。(記者許君達╱攝影)

當日賓客還包括聖文森、瓜地馬拉、巴拉圭、諾魯、教廷、馬爾他騎士團等友邦及理念相近國家之領事團及聯合國代表；亞洲協會、韓國協會、哥大東亞所等智庫學界及媒體人士約百人出席。

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