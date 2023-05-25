亞當斯慶傳統月 鼓勵亞裔投身市府

市府表彰六個為社區作出貢獻的亞裔人士和組織。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)23日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)活動，邀請數百名亞太裔社區領袖和民代共進晚餐；亞當斯呼籲亞裔 民眾踴躍參與政府工作，增強代表性，並表彰了六個為社區作出貢獻的亞裔人士和組織，市消防局亞裔鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席趙榮光(Benjamin Chou)獲獎。

這是亞當斯上任以來第二次在市長官邸舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式，紐約市日前才剛舉辦首屆亞太裔傳統月大遊行 ；亞當斯說，華埠19世紀建成之時，亞裔就對這個城市做出卓越貢獻。

他表示，市府已有多名亞裔官員擔任要職，包括市出租車暨禮車管理局(TLC)局長都勇、市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)、市長社區心理健康辦公室主任黃伊華等；他說，市府現有超過1萬2000個空缺崗位需要人才填補，呼籲亞裔社區民眾積極響應，申請成為公務員。

趙榮光表示，亞裔在消防局代表性不足，希望更多亞裔年輕人加入消防隊。(記者和釗宇 / 攝影)

除都勇、金德彥、黃伊華外，多名亞裔市府官員和代表亞裔社區的市議員和到場慶祝，包括市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、市議員李琳達(Linda Lee)、元在熙(Julie Won)、李凱健(Ari Kagan)、克里斯南(Shekar Krishnan)、市長移民服務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)等。

鄭祺蓉表示，第二屆亞太裔傳統月大遊行顯示出亞裔社區變的更加多元。(記者和釗宇 / 攝影)

鄭祺蓉表示，第二屆亞太裔傳統月大遊行顯示出亞裔社區變的更加多元，同時展現了團結，她呼籲亞裔社區繼續發聲，維護社區權益。

亞當斯為六名在公共服務領域做出傑出貢獻的亞太裔人士和組織頒發嘉獎狀，包括市消防局亞裔鳳凰協會主席趙榮光、紐約菲律賓護士協會的Janet Cuaycong、印度裔社區組織The Culture Tree主席Anu Sehgal、商人繁榮協會(Merchants' Prosperity Association)的Young Hwan Kim、居民組織「歐松公園居民巡邏隊」(Cityline Ozone Park Civilian Patrol)以及前五分局韓裔副局長Chungyoon Huh。