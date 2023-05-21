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亞裔月文化節雨中登場 熱情不減

記者顏潔恩╱紐約報導
「2023年亞裔傳統月文化節」20日在布碌崙班森賀如約登場。(記者顏潔恩╱攝影)
「2023年亞裔傳統月文化節」20日在布碌崙班森賀如約登場。(記者顏潔恩╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，由華人健康協會、NYBD舞蹈團、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)主辦的「2023年亞裔傳統月文化節」，20日在布碌崙(布魯克林)班森賀如約登場；儘管天不作美，仍有不少民眾捧場，撐著雨傘出席。

當日活動在眾多華人使用的塞斯露公園(Seth Low Park)舉行，舞蹈團在降雨稍停的間隙裡帶來中華、緬甸、馬來西亞、巴基斯坦等歌舞表演，舞者色彩繽紛的傳統服飾令人眼前一亮，出席的民眾也可帶走水果、果汁、紅薯、南瓜等食物，並抽獎抱走家用電器、旅遊禮券等大獎。

「雨中有雨中的玩法，全部都看個人的心情」，華康會會長陳麗娜表示，雖然下雨令活動有些美中不足，但不妨礙將所有準備的節目呈現給大家，也給了她自己、義工們很大的信心，「未來將繼續舉辦類似活動」。

寇頓則提到，在幕僚長莊文怡的建議下，以社區互助關愛為目標的巡邏隊已經成立，接下來將和社區團體、學校、教會等見面，主要探討維護社區治安舉措；若民眾遭遇犯罪，應立即報警，但若有其他問題需要協助，包括缺乏資源、生病需要幫助等，也可向該巡邏隊求助，將會提供有需要者相關渠道，協助解決問題。

寇頓說，互助互愛的社區可打消不法分子犯罪念頭，起到保護社區的作用，呼籲大家「若看到問題，就要馬上說出來」。

義工派送食物給民眾。(記者顏潔恩╱攝影)
義工派送食物給民眾。(記者顏潔恩╱攝影)
舞蹈團帶來馬來西亞民族舞。(記者顏潔恩╱攝影)
舞蹈團帶來馬來西亞民族舞。(記者顏潔恩╱攝影)

華人 緬甸 亞裔

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