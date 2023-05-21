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李文、李榮慶祝亞太裔月 表揚5服務社區組織

記者劉梓祁╱紐約報導
李文(左一)和李榮恩(右一)為劉凱儀(中)頒獎。(主辦方提供)
李文(左一)和李榮恩(右一)為劉凱儀(中)頒獎。(主辦方提供)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，曼哈頓區長李文(Mark Levine)與州眾議員李榮恩(Grace Lee)近日在曼哈頓華埠東百老匯社區中心聯合舉辦主題為「打破邊界」(Breaking Barriers)的活動，邀請數十位亞裔人才和社區代表到場，並為五個致力服務亞太裔社區的組織頒發表揚狀。

李文致詞時表示，該慶祝活動旨在嘉獎為社區作出傑出貢獻的亞太裔人士，並表示州眾議員李榮恩進入議會只有數月，但已經為亞太裔社區作出許多貢獻並提出相關提案。

李榮恩說，上任後她致力將亞太裔歷史寫入公校教材，且確保州議會為亞裔非營利機構爭取3000萬元的撥款，同時也爭取立法將農曆新年定為公眾假期；目前州議會已有十名亞太裔成員，將共同努力為社區發聲。

當晚獲得表揚狀的組織和領獎人包括「紐約穆斯林志願者」(Muslim Volunteers of New York)共同創辦人Sahar Husain與Mubeen Siddiqui、茶葉商「Grand Tea & Imports」業者劉凱儀(Alice Liu)、教育組織「Apex for Youth」韓裔執行總監Jiyoon Jung、路跑組織「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)創辦人茹聰(Leland Yu)，和「上城亞美聯盟」(Upper Manhattan Asian American Alliance)組織者陳梵等。

劉凱儀表示，自己不僅是華埠小商業的第二代經營者，也加入了華埠非營利組織「心目華埠」(Think! Chinatown)，並與成員花費了一年時間調查當地小商業的營運情況，呼籲社會多加了解華埠商業現狀，為其出謀獻策。

她還說，父母盼她和姊姊保有華人傳統文化，因此她決定在2006年開設茶行，繼承並發揚中華文化；目前華埠小商業面臨諸多問題，比如年老業者使用科技能力薄弱，或有語言障礙，以及華埠社區監獄規畫可能對當地商業構成影響。

華埠 亞裔 眾議員

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