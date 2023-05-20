亞裔傳統月大遊行 明中城登場

第二屆亞裔傳統文化大遊行將於20日展開。圖為去年首屆大遊行。(本報檔案照)

為慶祝亞裔 傳統月，第二屆紐約亞裔傳統文化大遊行 定於21日(周日)在曼哈頓中城舉行，美國繁榮華埠 總會19日在華埠召開記者會，宣布今年遊行，以「團結是力量」(United We Stand)及「反對仇恨亞裔」(Anti-Asian Hate)為主題，並提醒參與者和民眾當天應提早到場、遵守秩序。

繁榮華埠總會總監田士鋭表示，此次選定的主題，不僅為了宣揚亞太裔社區的傳統文化，讓亞太裔更能在主流社會中取得公平認同，也是為了呼籲社會關注仇恨犯罪的現狀。

遊行時間定於21日中午12時至下午3時，地點在曼哈頓第六大道44街至53街路段；主辦方表示，當日開幕儀式將在上午11時15分至12時，於第六大道44街的大舞台舉行，屆時將有多位市府官員和代表，以及多個亞洲國家的總領事和社區代表出席。儀式上，不僅會有傳統舞龍舞獅表演，還會有非洲裔青年樂隊現場演奏，以及亞太裔傳統服飾走秀等環節。

據總會介紹，21日當天將有超過100個團體加入遊行，現場不僅會有花車巡遊，也會有骨董車和跑車的展示；在48至49街間，還將設書法攤位，有書法家現場揮毫並贈送作品，另外有兩台智能分發機器人，在44街靠近第六大道處贈送免費咖啡和珍珠奶茶。

田士鋭表示，今年大遊行較往年多了許多嘉賓和參與機構，多數為首次參加，對此主辦方在活動前曾多次與市警和市長辦公室召開會議，以確保遊行當日的治安維護和人流管控。

另外來自法拉盛的亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)和繁榮社區基金會(PCF)社安隊，也將派出共50名成員到場協助，現場還將有超過200名中學及大學生義工。

總會發言人指，今年活動將設有三個高台供傳媒或活動記錄者攝影；對於遊行隊伍參與者，需在當日10時至11時30分之間在第五大道44街排隊報到入場，以「先到先排位」方式安排。