亞美公義中心攜手蔡班達 來來舞社辦社區舞會
慶祝亞裔傳統月，並適逢南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）成立40周年，在系列節慶活動中包括一項特別節目：免費社區舞蹈，將於5月20日（星期六）下午3時30分至晚上7時，在阿罕布拉市的來來舞社（Lai Lai Ballroom & Studio）舉行。
該項活動是亞美公義促進中心與社區英雄蔡班達 (Brandon Tsay) 合辦。民眾記憶猶新，今年農曆新年除夕他奪下了意圖在來來舞社作案的兇手武器。此次亞美公義促進中心、蔡班達和蔡氏家族，共同在來來舞社舉辦一場免費的舞蹈、喜劇、美食和音樂活動，展現亞裔社區的自豪感和韌性，恢復信心和力量。
亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung在聲明中表示，「在農曆新年悲劇之後，我們與蒙特利公園市和阿罕布拉市的居民一起慶祝亞裔傳統月和治癒創傷，向世界展示我們為亞裔血統、語言和作為美國人的經歷感到自豪。社區舞蹈將是一個歡樂的下午活動，鼓勵所有的社區居民、亞太裔、家庭和朋友共襄盛舉。」
該項活動得到洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）贊助。來來舞社地址：121 S Garfield Ave, Alhambra, CA 91801，預約登記：https://go.ajsocal.org/e/950862/aapi-heritage-community-dance-/yvjp1/656155674?h=YyhSQBNe-42Y1ij8bmGXiRePmClUOp_1h3mWfp-AfBY。
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