亞美公義中心攜手蔡班達 來來舞社辦社區舞會

蔡班達和亞美公義中心合辦社區舞會。（來來舞社臉書）

慶祝亞裔 傳統月，並適逢南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）成立40周年，在系列節慶活動中包括一項特別節目：免費社區舞蹈，將於5月20日（星期六）下午3時30分至晚上7時，在阿罕布拉 市的來來舞社（Lai Lai Ballroom & Studio）舉行。

該項活動是亞美公義促進中心與社區英雄蔡班達 (Brandon Tsay) 合辦。民眾記憶猶新，今年農曆新年除夕他奪下了意圖在來來舞社作案的兇手武器。此次亞美公義促進中心、蔡班達和蔡氏家族，共同在來來舞社舉辦一場免費的舞蹈、喜劇、美食和音樂活動，展現亞裔社區的自豪感和韌性，恢復信心和力量。

亞美公義中心成立 40 週年特選來來舞社舉辦社區舞會。（來來舞社臉書）

亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung在聲明中表示，「在農曆新年悲劇之後，我們與蒙特利公園市 和阿罕布拉市的居民一起慶祝亞裔傳統月和治癒創傷，向世界展示我們為亞裔血統、語言和作為美國人的經歷感到自豪。社區舞蹈將是一個歡樂的下午活動，鼓勵所有的社區居民、亞太裔、家庭和朋友共襄盛舉。」

該項活動得到洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）贊助。來來舞社地址：121 S Garfield Ave, Alhambra, CA 91801，預約登記：https://go.ajsocal.org/e/950862/aapi-heritage-community-dance-/yvjp1/656155674?h=YyhSQBNe-42Y1ij8bmGXiRePmClUOp_1h3mWfp-AfBY。