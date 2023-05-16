慶亞太裔傳統月 啟揚中心辦系列活動

啟揚攜手市府、社區機構，舉辦亞裔傳統月系列慶祝活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

啟揚文化中心15日宣布，為慶祝5月亞太裔傳統月，將與市府多個部門、社區機構合作舉辦系列慶祝活動，其中包括第三屆「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會、社區資源展、以華裔 博士為主角的電影 「Sight」預告發布會、以及中國文化公開課「孔融讓梨」。

啟揚文化中心理事長甘台甯以及項目主任明亮介紹，第三屆慈善音樂會特別引入「心靈重建」的主題，旨在在後疫情時代，用音樂療癒心靈、撫平近幾年因社交疏離帶來的傷痛，為社區注入重生力量。

屆時，13個活躍於紐約的音樂家、舞蹈家、以及藝術團體，將帶來展現小島風情的華語民歌、融合越南民族風並重新編創的中國空竹表演、啟揚文化大使及世界夫人紐約總冠軍Lily Han領銜演繹的百老匯爵士舞曲「紐約，紐約」等多樣化的表演。

各合作機構也將在同時帶來資源展，內容涵蓋移民 與人身權利、公共安全、心理健康資訊、健保等，方便民眾就近獲取最需了解的資訊。

此外，啟揚還將與美國好萊塢家庭電影獎共同舉辦「Sight」電影預告發布會，電影根據哈佛大學和麻省理工大學醫學及物理學雙料博士、國際知名眼科專家王明旭的個人真實事蹟改變，以華裔為主角，書寫在美華人奮鬥的新篇章。

市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、市人權局專員馮郁雯、市長移民事務辦公室社區專員李麗、市公民參與委員會社區參與專員高Catherine等出席了此次活動。

「溫馨五月 愛與團結」慈善音樂會，將於20日下午2時至3時30分舉辦，社區資源展則於同日下午1時至4時進行。「Sight」電影預告發布會將於19日下午1時至6時舉辦，1時至2時為主創訪談，2時至4時為電影放映，4時至5時為觀影後交流，5時至6時為冷餐及社交舞會。啟揚中國文化公開課「孔融讓梨」，將於27日下午4時至5時舉辦，與四至十歲孩童一起讀經典，體驗互動式教學。

所有活動都將在啟揚文化中心舉辦，地址是法拉盛41大道133-29號。音樂會可致電(718)359-1888或訪問glownyc.org/loveunity2023領票或了解更多信息。