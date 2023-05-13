亞裔法律界人士 共慶亞裔傳統月

皇后區刑事法院舉辦首屆亞太裔傳統月活動，聚集了法律界的諸多亞裔人士。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 刑事法院(Queens County Criminal Courts)日前舉辦首屆亞太裔傳統月活動，聚集法律界的諸多亞裔 人士，他們表示亞裔應在法院系統內有更多代表。

發起此次活動的主辦人是皇后區刑事法院的監管法庭律師(Supervising Court Attorney)林Lisa以及擔任法庭官員(Court Officer)的陳Wilson。林Lisa說，這是皇后區刑事法院首次慶祝亞太裔傳統月，有80餘位來自法院、警局、地檢辦公室等的人士前來參加，其中不乏亞裔人士，她表示當自己最開始在皇后區工作時，只有一位亞裔法官，但不過短短五年間，就已多了五、六位。

陳Wilson表示，亞裔在法院系統還需增加更多的代表性，「不只是法院，還有各種公共服務機構，比如警局等，亞裔都是代表不足的」，因此他期待更多的亞裔出現在公共服務系統內，並希望將此次活動辦成年度活動，與更多亞裔一起慶祝。

紐約亞裔法官協會(Asian American Judges Association of New York, AAJANY)會長艾力(Shahabuddeen Ally)表示，這個活動對亞太裔的法官是很有意義的，他評價自己的亞裔法官同事大都專業、聰明且勤奮，美中不足的是人數太少，「亞太裔是紐約州 司法機構中代表性最低的族裔群體之一。雖然亞太裔占紐約州人口的9%，占紐約市人口的14%，但州內只有約3%的法官是亞太裔」。根據數據，紐約州總共的法官數量是1500個，亞太裔只有61個。因此艾力鼓勵亞太裔律師積極申請成為法官，而已經成為法官的，則努力成為監管法官(supervising judge)。