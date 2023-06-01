法拉盛244小學 9月開授亞太裔歷史

法拉盛的第244小學成為試點學校，將在現有課程中增加亞太裔歷史課程。(取自市教育局臉書)

紐約市議員黃敏儀，在5月31日亞太裔傳統月的最後一天，宣布位於皇后區法拉盛的第244小學成為試點學校，將在現有課程中增加亞太裔歷史課程，教授能夠反映亞裔 過去在美200年歷史的授課內容；目前該校教師正在接受培訓和制定教育計畫，預計課程將從9月開始。

黃敏儀當天聯合多機構宣布，第244小學將於下學期開設亞太裔歷史課程，比市教育局 在全市範圍內推出亞太裔歴史的課程，還提早一年。

黃敏儀5月31日聯合多機構宣布，法拉盛的244小學將於下學期開設亞太裔歴史課程。(記者高雲兒／攝影)

黃敏儀說，該課程不僅能讓亞裔學生更深刻地認識到亞裔社區在美國歷史上所扮演的角色，還能在仇恨犯罪案上升的當下，從教育做起，增加學生對多元文化及歷史的包容性。

為了應對疫情 期間和疫情後反亞裔仇恨犯罪的上升，1199 SEIU醫療工作者東部聯盟(1199 SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199 SEIU)聯手教師聯合工會(United Federation of Teachers)以及美國亞裔教育項目(Asian American Education Project)，希望創建一個在公立學校實施亞裔歷史課程的試點項目。這些團體隨後與黃敏儀合作，選擇以244小學作為試點。

新課程由亞裔美國人教育計畫研發，計畫專員科爾德羅(Leny Cordero)介紹，該亞太裔課程是和洛杉磯加州大學(UCLA)、史丹福大學(Stanford University)還有PBS Learning Media共同制定，旨在為K-12年級的教育者制定反映亞裔過去200年歷史的課程。作為試點項目，該計畫為244小學老師提供了多項資源和培訓。

課程跨越五個主題單元，包括公民、民權、身分、移民和種族歧視，共有70多堂課堂計畫，目前在全美已有超過3000名老師接受培訓。科爾德羅表示，課程的最終目的是達到全民科普，「我們的目標是教育老師，老師再教育學生，學生回家後也教他們的父母，並開始討論。」

244小學校長格羅夫(Robert Groff)表示，目前教師仍在進行課程培訓，並在為9月開始的課程指定計畫，屆時校內所有的孩子都會接受亞裔歷史課程。