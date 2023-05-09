亞太裔創業家透過食品、廚具 弘揚傳統美食與文化

辣椒醬新品牌Fly by Jing創始人高靜說，味道是彌合文化差距的最好方式。取自 [email protected]

美食 無國界，越來越多的食品標榜傳統的原料和口味，提供消費者多元文化之下道地的「家鄉味」。ABC新聞「早安美國」節目採訪了幾位亞太裔的創業者，說明他們如何成功地將個人背景以及對食物的熱愛融匯在一起，為品牌創造出更高的價值。

1.Fly by Jing辣椒醬

辣椒醬新品牌Fly by Jing被視為「老乾媽」強勁對手，創始人高靜（Gao Jing）說，味道是彌合文化差距的最好方式。Fly By Jing稱他們的產品不是傳統的、而是個人的，鼓勵消費者用自己的方式使用這些產品。高靜推出Fly By Jing時，人還住在上海，她說，那是她第一次感受到四川的辣味是令人興奮和吸引人的，「當人們嘗到某些菜餚時，眼睛會為之一亮」。

在參觀了美國最大的天然食品展Expo West後，高靜認為，亞洲風味的產品明顯不足，促使她推出Fly By Jing。提到招牌商品純天然「四川辣椒脆」，高靜表示，她知道西方人會對這個感興趣，因為當時市場上沒有太多類似產品，她希望這類口味的產品能在美國市場獲得認可，在每個人餐桌上佔有一席之地。

創業成功後的高靜，也不忘支持其他亞太裔創立的食品和飲料品牌。高靜說，她的冰箱總是放著Sanzo氣泡水，她欣賞創始人羅卡（Sandro Roca）在碳酸飲料產品上加入的亞洲元素，例如四季橘、香橙和荔枝口味。她也欽佩阮珊卓（Sandra Nguyen）在阮咖啡 供應公司所做的事，為提高越南 農民的經濟地位，阮珊卓直接向當地的咖啡小農採購豆子，再運到紐約布魯克林烘焙。

2.桃福餐廳品牌商品（Momofuku Goods）

桃福（Momofuku）餐廳老闆、廚師和創始人張錫鎬努力重新定義美國家庭食品儲藏櫃樣貌。取自[email protected]

桃福（Momofuku）餐廳老闆、廚師和創始人張錫鎬（David Chang）說，如果有機會去旅行，就會知道各種美食之間存在許多共同交集。這就是食物對他來說最酷的地方，可以看到不同的文化在尋找什麼是美味，並且「英雄所見略同」。

從辣椒脆片到調味鹽、麵條和醋，這些亞裔美國人廚房必備的食品起自於張錫鎬一個簡單的目標：重新定義美國家庭食品儲藏櫃的樣貌。

張錫鎬說，成長過程中他絕對想不到曾在學校被嘲笑的午餐，有朝一日會成為受歡迎的食物，但他仍有許多工作要做。張錫鎬說，為什麼超市賣的醬油只有一兩個品牌，卻有十幾種橄欖油？為什麼拉麵被認為是廉價的，但人們願意會為義大利 麵付更多錢？他表示，這些現象如今已稍有改善，但離他們的目標還有一段距離。

3.Material廚具

可持續性廚具品牌Material執行長尤妮斯·賓（圖左）希望生產讓人們可以經常使用、功能性強、設計美觀的產品，提供烹飪者購物新體驗。取自Material Kitchen網站

可持續性廚具品牌Material的執行長兼聯合創始人尤妮斯·賓（Eunice Byun）說，該公司希望生產讓人們可以經常使用、功能性強、設計美觀的產品，提供烹飪者購物新體驗。

尤妮斯說，在她成長過程中，總是因為拿海藻或魷魚乾當零食而被嘲笑，所以現在看到某些食品或口味被廣泛接受，簡直不可思議；但對她來說，最重要的是能夠透過陶瓷等物件將歷史或藝術元素帶入廚房，這些陶瓷是用韓國某地的五種泥土製成，當地人世世代代都從事陶瓷創作。

和高靜一樣，尤妮斯也說，她的飲料櫃裡總是放著從亞洲網路雜貨平台Umamicart所購買的Sanzo；她也總是為來家裡的大小朋友們準備Partake的雙倍巧克力餅乾。

4.Country Archer牛肉乾

尤金康說服了生產是拉差的匯豐食品與他合作，讓Country Archer在市場上很快嶄露頭角。取自Country Archer Provisions網站

牛肉乾品牌Country Archer執行長和聯合創始人尤金康（Eugene Kang）表示，多虧亞太裔美國人的團結與支持，讓他在創業起頭難、爭取進入市場的階段，幫助他和Country Archer成長。

當是拉差辣椒醬（sriracha）正流行時，尤金康說服了生產是拉差的匯豐（Huy Fong）食品與他合作，創造出sriracha風味的牛肉乾。他說，這讓Country Archer在市場上很快嶄露頭角，他永遠感謝他們為他所做的一切。尤金康表示，現在該他「把愛傳下去」，如果有什麼可以幫助一個年輕的創業者，他很樂意提供建議。

尤金康在韓國移民家庭 長大，祖父揣著不到20美元來到美國，後來開了家便利店，因為這是個不需要講太多英語的生意。尤金康說，從小在雜貨店的食品堆裡長大，他的家庭從這裡開始，到現在他能成為擁有食品品牌的亞太裔美國人，讓他既感慨又感動。

5.Rooted Fare食品

華裔Ashley Xie和Hedy Yu同樣出身移民家庭，兩人一起創業，生產既懷舊又新穎的美食。取自Rooted Fare網站

美籍華裔的艾胥莉·謝（音譯，Ashley Xie）和海蒂·余（音譯，Hedy Yu）是兒時玩伴，同樣出身移民家庭，兩人一起創業，帶來了既懷舊又新穎的美食，例如脆爽黑芝麻醬（Black Sesame Crunchy Butter）。艾胥莉說，能夠展示華人的口味是一種榮譽，特別是作為餐館老闆的女兒；她終於可以擁抱伴著她長大的味道與文化，並且得到社區的支持。

海蒂也有同感，她說，分享從小到大的食物風味，對她們來說充滿了動力。提到他們受歡迎的產品，海蒂說，有時顧客會直接對她們說，真不敢相信以前沒有這樣的東西。