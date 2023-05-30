「西遊ABC」演吳彥祖兒子 劉敬：在美拍戲 點咖啡靠比手畫腳

劉敬參演「西遊ABC」與吳彥祖、楊紫瓊合作。(圖:TVBS提供)

21歲的新生代演員劉敬曾在「華燈初上」中飾演林心如的兒子，近來在Disney+上架的「西遊ABC」中，又飾演吳彥祖的兒子，出道6年就進軍國際，30日受訪形容飛到美國拍戲簡直是「作夢都不敢夢到的事情」；「西」劇中還跟奧斯卡影后楊紫瓊 對戲，劉敬難忘楊紫瓊「無時無刻散發溫暖、謙虛、低調，不會有國際巨星架子。」

回想試鏡過程， 獲通知後，劉敬總共「過三關」，形容是一場「奇幻之旅」，包括先錄試鏡帶、跟導演 視訊、跟男主角對戲，歷經約一個月，劉敬形容自己抱持「如果不是我也不會傷心，但又期待的心態」。如今成功進軍國際，被經紀公司形容是「全村的希望」。

劇中有許多武打戲，劉敬從小就練跆拳道，還拿到黑帶三段，基本肢體動作沒問題，不過難免還是會有小擦傷、瘀青。在洛杉磯拍戲每天都超開心，甚至休假都想去劇組，但唯一讓劉敬不喜歡的，是要用特殊化妝變成「美猴王」，他與吳彥祖每次要化「猴妝」，都要花3小時，卸妝也要花1小時，「父子二人」會互吐苦水。

劉敬透露，吳彥祖會跟他分享武打戲訣竅，兩人更因都喜歡看NBA而變熟，每次有球賽，吳彥祖就會邀劉敬到自己的休息室一起吃飯、看球賽，殺青後也互留聯絡方式。雖劉敬沒留下楊紫瓊的聯絡方式，但他難忘對方特別照顧，楊紫瓊還特地幫他跟劇組溝通，派車每天接送他上下班。

至於拍攝「西」劇最大壓力，劉敬認為仍是語言問題，一開始到美國，連點杯咖啡 都要比手畫腳，但也一、兩周就適應了。提到從「華」劇到「西」劇，劉敬直呼很感激有這些機會，他幾乎沒有時間調整心境，機會來了就馬上接收、調整心態，並馬上進入狀況工作。