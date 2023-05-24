韓裔藝術家餅乾當畫布 製作知名及被遺忘亞裔肖像

韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫；圖為她展示美華協會匹茲堡分會的前會長余月紅的餅乾畫像。(美聯社)

出生於洛杉磯的韓裔 藝術家趙茉莉(Jasmine Cho，音譯)替知名及被遺忘的亞裔美國人製作精緻肖像畫，但她的畫布卻是餅乾；身兼烘焙師的她說，餅乾是教育、行動主義以及療癒的最佳平台，「因為它們是最能讓人放下戒心、最有吸引力而且最具驚喜感的媒介之一」。

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趙茉莉認為，自己的藝術創作靈感，來自於成長過程中一直出現的格格不入感受。每年5月是「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，而趙茉莉創作的餅乾卻能每個月都讓人關注亞太裔社群。

韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫；圖為她展示已故夏威夷州國會眾議員竹本松的餅乾畫像。(美聯社)

自稱為「餅乾行動主義者」(cookie activist)的趙茉莉，透過在餅乾上細膩呈現肖像畫的創作，過去幾年大量「圈粉」，本名林家珍(Nora Lum)的華裔 女星奧卡菲娜(Awkwafina)、韓裔男星金大賢(Daniel Dae Kim)、日裔女星富田譚玲(Tamlyn Tomita)等，都曾分享收到趙茉莉贈送畫像餅乾的感動。

39歲的趙茉莉在南加州及新墨西哥州長大，從2009年之後定居匹茲堡。匹茲堡在2020年為她頒布了「趙茉莉日」(Jasmine Cho Day)。

韓裔藝術家趙茉莉以餅乾為畫布，替亞裔美國人製作肖像畫，透過餅乾讓人關注亞太裔社群。(美聯社)

2016年，趙茉莉非常滿意透過自己經營的網路烘焙店Yummyholic販賣可愛造型餅乾。她在朋友生日時親手用麵粉、糖、奶油等材料做出人物肖像餅乾獻上祝福，結果餅乾在社群媒體 受到熱烈討論，不少民眾紛紛詢問如何取得。

她說：「突然之前，我擁有一個大家都在注意的平台。我覺得彷彿有著超能力。」

趙茉莉頓悟如何把自己的超能力轉變成意義更龐大的責任承擔。她的第一場餅乾人物畫像展覽，以來自匹茲堡的亞裔人士為題材，包括華裔女星溫明娜(Ming-Na Wen)等。

趙茉莉曾為九一一恐襲事件當中罹難的美國航空公司(American Airlines)華裔空服員鄧月薇(Betty Ong)製作肖像餅乾，鄧月薇姪女從Instagram看到照片之後與趙茉莉聯絡並致謝。鄧月薇是第一個向地勤通報飛機被恐怖份子挾持的關鍵人物，在緊急時刻將重要消息傳出，讓聯邦航空管理局緊急關閉領空，九一一事件委員會為此表揚鄧月薇是英雄。