亞裔傳統月文化節如約登場 舞蹈團雨中熱舞

「2023年亞裔傳統月文化節」20日在布碌崙班森賀如約登場。(記者顏潔恩/攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，由華人 健康協會、NYBD舞蹈團、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)主辦的「2023年亞裔 傳統月文化節」20日在紐約布碌崙(布魯克林)班森賀如約登場；儘管天不作美，不少民眾撐著雨傘也出席，相當捧場。

當日活動在眾多華人使用的塞斯露公園(Seth Low Park)舉行，舞蹈團在降雨稍停的間隙裡帶來中華、緬甸 、馬來西亞、巴基斯坦等歌舞表演，舞者色彩繽紛的傳統服飾令人眼前一亮，出席的民眾也可帶走水果、果汁、紅薯、南瓜等乾糧，並抽獎抱走家用電器、旅遊禮券等大獎。

「雨中有雨中的玩法，全部都看個人的心情」，華康會會長陳麗娜表示，雖然下雨令活動有些美中不足，但不妨礙將所有準備的節目呈現給大家，也給了她自己、義工們很大的信心，「將來可以繼續嘗試舉辦活動。」

寇頓則提到，在幕僚長莊文怡的建議下，以社區互助關愛為目標的巡邏隊已經成立，接下來將和社區團體、學校、教會等見面，主要探討維護社區治安舉措；若遇到社區犯罪情況，肯定要立即撥電報警，但若發現有需要幫助、需要某些資源、或生病的人，也可介紹他們相關渠道解決問題。