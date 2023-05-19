亞裔傳統月文化節 明班森賀登場

2023年亞裔傳統月文化節將於20日在班森賀舉辦。(記者顏潔恩／攝影)

由華人健康協會、NYBD舞蹈團、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)主辦的「2023年亞裔 傳統月文化節」，將於20日(周六)在布碌崙 (布魯克林)班森賀登場；屆時帶來多元族裔的文化舞蹈表演、抽獎活動、豐富好禮派送、以及兒童時裝秀等，老少咸宜的活動邀民眾積極參與。

華康會表示，這是第一次在布碌崙舉辦亞裔慶祝活動，主辦單位認為，要積極推廣亞裔文化，需要讓更多外族裔接觸後，才能對亞裔文化更深入理解，藉此促進社區和諧共處。

主辦方強調，紐約是一個多元族裔的移民城市，每個人都該主動接觸他人的文化習俗，讓各個國家承載美好傳統價值的理念，在這座城市延續。

當日活動豐富多彩，有中華、緬甸、馬來西亞、巴基斯坦等歌舞表演、文化交流和藝術展覽、還有穿戴民族文化服飾的兒童時裝秀；屆時也有大量食物、禮物派送，民眾也能參與抽獎活動，精美禮品包括由華興旅遊贊助的三張100元的旅遊禮券。現場也將擺設攤位，為所需的人提供醫療保險服務，以及申請高收入和低收入的醫療補助計畫(白卡)、聯邦醫療保險 計畫(紅藍卡)、糧食券、長期護理計畫、旅遊、信託保險等。

亞裔傳統月文化節將於5月20日(周六)上午11時，在塞斯露公園(Seth Low Park)舉行，地址是布碌崙P大道交西12街，更多詳情可撥(718)376-1068、(718)373-2562。