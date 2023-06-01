台灣演員劉敬 出道才6年 「西遊ABC」圓夢拍武打戲

劉敬在劇中飾演交換生孫維辰。(IW Group提供)

來自台灣的21歲新生代演員劉敬(Jimmy Liu)，出道僅六年便進軍國際，近來在Disney+上架的「西遊ABC」(American Born Chinese)中飾演交換學生、吳彥祖的兒子孫維辰(Sun Wei-Chen)；他5月31日受訪指出，出演首部有大量武打戲的影視作品，起初覺得很難，但適應後即自我挑戰，實現兒時想拍武打戲的夢想。

該劇由楊謹倫(Gene Luen Yang)的同名漫畫「美生華人」改篇，劉敬透露，一開始也是先看原著漫畫，後來接觸劇本才發現飾演的角色有大量武打戲；「小時候看了很多像是甄子丹、成龍、李連杰的武打明星，所以從小也有個不切實際的夢想，想拍武打戲，沒想到夢想成真。」

劉敬擁有跆拳道 黑帶三段，但對武打戲也不是完全遊刃有餘；他說跆拳道注重腿部訓練，拍片則要掌握翻滾、跑跳、棍法等動作。

對於在空中吊著鋼絲飛簷走壁，劉敬說，看起來很好玩，但其實很不舒服，「還好後來都慢慢上手、適應，就OK了。」

拍攝過程中令劉敬最印象深刻的，是第一集跳懸崖的戲，當時已備好替身，可是他想自我挑戰，找了導演 溝通，最後導演同意讓他親自上場，不過也提醒：「你要做好心理準備，因為這個高度真的滿高的」。

最後劉敬不用替身，吊著鋼絲搏命演出，儘管起跳時覺得「還是滿可怕的」，但他很開心還是完成了這項挑戰，且只用了兩鏡就過，相當滿意。

與吳彥祖、楊紫瓊 等國際巨星合作，劉敬感到不可思議、震驚，但又非常開心，起初他以為他們作為全球一流的「大咖」，可能會難以親近，但事實上兩人都非常親切。

他提及首次與楊紫瓊碰面，劉敬說，她主動走過來自我介紹，「我當時嚇到，覺得這樣會不會不禮貌，我竟然沒有先去打招呼」，不過單從這件事看來，他就知道楊紫瓊是「很溫暖、謙虛的一個大前輩。」

劉敬形容吳彥祖會熱情地和演員打招呼，「他會主動來互動、拉近我們兩人的距離」，劉敬說，他和吳彥祖兩人都很迷NBA，常會一起在吳彥祖的休息室一起看球賽；雖然是一名新人，但劉敬說：「前輩們完全沒有給我任何壓力。」