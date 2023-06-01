我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

台灣演員劉敬 出道才6年 「西遊ABC」圓夢拍武打戲

記者顏潔恩／紐約報導
劉敬在劇中飾演交換生孫維辰。(IW Group提供)
劉敬在劇中飾演交換生孫維辰。(IW Group提供)

來自台灣的21歲新生代演員劉敬(Jimmy Liu)，出道僅六年便進軍國際，近來在Disney+上架的「西遊ABC」(American Born Chinese)中飾演交換學生、吳彥祖的兒子孫維辰(Sun Wei-Chen)；他5月31日受訪指出，出演首部有大量武打戲的影視作品，起初覺得很難，但適應後即自我挑戰，實現兒時想拍武打戲的夢想。

該劇由楊謹倫(Gene Luen Yang)的同名漫畫「美生華人」改篇，劉敬透露，一開始也是先看原著漫畫，後來接觸劇本才發現飾演的角色有大量武打戲；「小時候看了很多像是甄子丹、成龍、李連杰的武打明星，所以從小也有個不切實際的夢想，想拍武打戲，沒想到夢想成真。」

劉敬擁有跆拳道黑帶三段，但對武打戲也不是完全遊刃有餘；他說跆拳道注重腿部訓練，拍片則要掌握翻滾、跑跳、棍法等動作。

對於在空中吊著鋼絲飛簷走壁，劉敬說，看起來很好玩，但其實很不舒服，「還好後來都慢慢上手、適應，就OK了。」

拍攝過程中令劉敬最印象深刻的，是第一集跳懸崖的戲，當時已備好替身，可是他想自我挑戰，找了導演溝通，最後導演同意讓他親自上場，不過也提醒：「你要做好心理準備，因為這個高度真的滿高的」。

最後劉敬不用替身，吊著鋼絲搏命演出，儘管起跳時覺得「還是滿可怕的」，但他很開心還是完成了這項挑戰，且只用了兩鏡就過，相當滿意。

與吳彥祖、楊紫瓊等國際巨星合作，劉敬感到不可思議、震驚，但又非常開心，起初他以為他們作為全球一流的「大咖」，可能會難以親近，但事實上兩人都非常親切。

他提及首次與楊紫瓊碰面，劉敬說，她主動走過來自我介紹，「我當時嚇到，覺得這樣會不會不禮貌，我竟然沒有先去打招呼」，不過單從這件事看來，他就知道楊紫瓊是「很溫暖、謙虛的一個大前輩。」

劉敬形容吳彥祖會熱情地和演員打招呼，「他會主動來互動、拉近我們兩人的距離」，劉敬說，他和吳彥祖兩人都很迷NBA，常會一起在吳彥祖的休息室一起看球賽；雖然是一名新人，但劉敬說：「前輩們完全沒有給我任何壓力。」

劉敬在該劇一播出後一口氣便看完，通常身邊人給予他的都是正面的評價，也有好奇幕後是如何拍攝、運作的，「當然有些地方覺得可以做得更好，會反思沒有把最好的一面呈現出來，但對於自己可以做這些武打動作，還是很自豪的」；他希望未來可獲得更多國際作品邀約演出。

新生代演員劉敬5月31日接受本報專訪。(IW Group提供)
新生代演員劉敬5月31日接受本報專訪。(IW Group提供)
劉敬劇中飾演交換生孫維辰(右)。(IW Group提供)
劉敬劇中飾演交換生孫維辰(右)。(IW Group提供)

楊紫瓊 導演 跆拳道

上一則

紐約亞美律師協會 表彰伍元天、孟昭文

下一則

法拉盛244小學 9月開授亞太裔歷史

延伸閱讀

「西遊ABC」演吳彥祖兒子 劉敬：在美拍戲 點咖啡靠比手畫腳

「西遊ABC」演吳彥祖兒子 劉敬：在美拍戲 點咖啡靠比手畫腳
吳彥祖罕見放閃 為妻慶45歲生日曬「第一次」舊照

吳彥祖罕見放閃 為妻慶45歲生日曬「第一次」舊照
吳彥祖扮孫悟空 劉敬喊「最帥港星」 回絕友人這要求

吳彥祖扮孫悟空 劉敬喊「最帥港星」 回絕友人這要求
吳彥祖被「林心如兒子」讚「最帥港星」 反應驚人

吳彥祖被「林心如兒子」讚「最帥港星」 反應驚人

熱門新聞

前CNN華裔主播凌志慧去年11月離開CNN後，將任職CBS常駐洛杉磯，負責周日早新聞等節目。（美聯社）

CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯

2023-05-31 21:16
菲律賓裔專欄作家吉耶爾莫說，他27歲的表弟，在大學畢業前一晚，喝醉酒走錯公寓樓，結果被人射殺，至今令人心痛。（記者劉先進╱攝影）

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

2023-05-29 15:40
國安部副部長田凱是目前聯邦政府內職務最高的華裔執法人員，負責打擊瓦解墨西哥販毒黑幫的重責。（Getty Images）

華裔國安副部長田凱被賦重任：打擊墨西哥販毒黑幫

2023-05-29 13:05
吳修銘深受諸葛亮處世哲學影響，一旦時機合適就會出山。(記者陳婉菱／攝影)

曾是拜登反壟斷大將 吳修銘自比諸葛亮 等待時機

2023-05-26 12:45
哈金是唯一同時奪得美國國家圖書獎與福克納獎的華人作家。(陳婉菱／攝影)

華人作家哈金在拋錨點 改用英語寫人生

2023-05-28 02:30
前運輸部長趙小蘭投書指出，亞太裔的歷史經常被忽視，對這個國家的貢獻有時也被遺忘，該有的權利也常被質疑。（美聯社）

「亞裔的貢獻、權利被忽視」趙小蘭投書華郵：亞裔故事就是美國故事

2023-05-31 02:28

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行