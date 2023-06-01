紐約亞美律師協會 表彰伍元天、孟昭文

退休法官伍元天(前排左二)和國會眾議員孟昭文，受到紐約亞美律師協會表彰。(記者胡聲橋／攝影)

紐約亞美律師協會(AABANY)5月31日，在位於布碌崙(布魯克林)市中心的紐約州 高等法院上訴庭舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式，表彰華裔退休上訴庭首席法官伍元天(Randall Eng)和皇后區 國會眾議員孟昭文，讚揚兩人分別在司法界和參政上為亞裔 創造了歷史。

上訴庭第二分庭多名法官、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)等人出席。

伍元天是廣州移民，1983年成為紐約州法院的首位亞裔法官，獲得前紐約市長郭德華(Edward Koch)委任為紐約市刑事法庭法官，1988年當選紐約州高等法庭代法官(Acting Justice)，隨後連任14年，於2007年成為皇后區高等法庭刑事庭的行政法官(Administrative Judge)，2002年被委任為上訴庭首席法官直到退休。

孟昭文於2013年當選為轄區包括法拉盛第六選區國會眾議員，創下美國亞裔的參政歷史，也是至今唯一的紐約州亞裔聯邦眾議員。孟昭文當選後已是第六屆連任，為聯邦眾議院撥款委員會(Committee on Appropriations)的委員，曾成功爭取通過多項法案。由於孟昭文目前在華府，未出席當天儀式。

伍元天和妻子、女兒則一同出席，他說，亞裔雖然一開始備受歧視，但目前在司法界已取得傲人成績。他形容自己早年加入司法界時處處遭歧視，後來在一名上訴庭法官的建議下，加入了皇后區的檢察署，事業才慢慢起步。他勸勉華裔律師們一定要堅信，前方有光明。

現任上訴庭法官華裔萬泰妮(Lillian Wan)在儀式上介紹，伍元天是全美，也是紐約州亞裔在司法界的先驅，多年來一直鼓勵和幫助亞裔律師加入法院系統。她自己在紐約州法院系統內的成就，就是在伍元天的鼓勵下取得的。