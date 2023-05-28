鄒果慶 深耕電商領域 成就非凡

北美電商巨頭新蛋「領軍人」鄒果慶。（記者朱敏梓／攝影）

在北美電商 界有一位亞裔 傑出商業領袖，他用自己的亞裔文化背景和視角將亞洲新穎、獨特的優質產品帶到美國市場，為東西方之間的跨境貿易提供更為廣闊和可靠的平台；他在企業遭受到生存挑戰時掛帥出征，帶領著公司在短短兩年內就將1700萬淨虧損扭虧為盈，甚至在2021年成功帶領公司登陸美國納斯達克，他就是北美電商巨頭「新蛋」（Newegg Commerce, Inc.）的「領軍人」鄒果慶（Anthony Chow）。

鄒果慶與新蛋有極深的淵源，自新蛋成立之初他就參與其中，並在2006年至2008年擔任新蛋北美業務的副總裁，隨後領導新蛋大中華區的運營直到2011年。

在2019年新蛋面臨財務重大挑戰時，鄒果慶回到新蛋，重新調整和部署新蛋集團在全球戰略，讓新蛋成功挺過困境，財務扭虧為盈，並於2021年5月在納斯達克上市，同年鄒果慶榮獲洛杉磯時報執行總裁領袖奬（CEO Leadership Award ）。

此外，鄒果慶還曾擔任德國最大的時尚和生活產品在線零售商 OTTO Group大中華區的CEO，以及全球家電和消費電子製造商海爾中國的副總裁。

鄒果慶在短短兩年時間內，就將新蛋扭虧為盈。（鄒果慶提供）

深耕電商領域多年，鄒果慶致力於用自己的文化背景和視角來推動電商領域，在擔任OTTO Group大中華區CEO期間，他幫助西方品牌進入亞洲市場；在新蛋平台上，他也特別注意將亞洲新穎、獨特的優質產品帶到美國市場。同時作為跨國公司的領導者，他大力建設跨境電商相關的業務，通過這個過程促進建立跨文化的信任，理解不同商業文化，促進和供應商之間建立強有力的夥伴關係。

亞裔身分 動力最大來源

提到自己的亞裔背景，鄒果慶說「亞裔身分既給我帶來挑戰，同時也是力量和動力的來源。」

回顧鄒果慶的成長經歷，他出生於馬來西亞，赴美國求學，亞洲傳統價值觀教育深深影響了他，培養了高度自律和奮發向上的習慣，以及強烈的職業道德和追求成功的動力。他到了美國後發現，僅僅依靠勤奮工作和自我約束，要在美國立足發展是不夠的。

他提到，「美國是一個開放、自由的社會，但亞裔比較含蓄，不善於溝通，表現自己，在一個高度開放的社會影響自身的發展。只有通過不斷的訓練和學習，提升溝通能力，勇於表達自己的訴求，才能善於抓住並利用這些機會，爭取自己的權益。」

在這種信念的激勵下，鄒果慶在德企和中企等跨國公司工作時， 與來自不同族裔背景的同事深入合作，融入和學習不同的工作文化。

鄒果慶有多年的跨國公司經驗，和許多族裔一起工作過。（鄒果慶提供）

他說，「這些經歷豐富了我的視野，更加理解不同文化之間的差異，比如德國人注重細節和認真嚴謹，日本人注重紀律和品質，猶太人富有創造力，不斷尋求創新和突破。通過合作，我更深刻地認識到文化的多樣性和豐富性，以及保持溝通、相互尊重的重要性。」

這些工作經歷對他個人和職業成長也產生了深遠的影響，鄒果慶表示，這些經歷讓他更有同理心和有效領導力，同時也通過吸收不同文化的長處，形成了企業的價值觀和行為準則，為公司營造了積極的工作氛圍，促進員工們的職業發展。

亞洲文化 融入公司管理

鄒果慶的領導風格和管理方法，亞洲文化價值觀發揮了重要作用。他強調團隊合作，努力為團隊創造一個支持性和協作性的工作環境，因為他認為實現公司目標需要全體員工的努力，而一個有凝聚力的團隊才能成功，這也正是亞洲文化中集體主義特性的體現。作為領導者，他還特別注重細節管理，要求主管親力親為，從高高在上的領導者變為團隊的一員，熟悉並了解團隊成員的做事方式和能力，建立緊密的團隊文化。

鄒果慶入選進洛杉磯加大安德森預測顧問委員會。（鄒果慶提供）

同時，鄒果慶致力於促進團隊和組織的多樣性和包容性。鄒果慶提到，「新蛋是一個擁有多元亞洲文化背景的群體，我會盡力在工作中慶祝亞洲節日和傳統，並鼓勵同事們加入慶祝活動，例如公司會組織農曆新年慶祝活動，和團隊聚餐時分享傳統亞洲美食，通過這些活動，加強了團隊成員的聯繫，深化了對亞洲文化的認識和欣賞。」

在新蛋，員工有最大的空間來分享自己的想法與獲得個人的成長，新蛋鼓勵員工保持創新能力，不斷探索新產品、新服務、新技術和新業務模式，更好地滿足客戶需求和合作夥伴的期望。鄒果慶還鼓勵大家敢於打破常規，認識到「一直這樣做」不代表「應該這樣做」，在常規做法以外尋找不一樣的方法，更加有效的達到目標。

此外，他也會倡導員工培養創業精神，將自己所負責的板塊當成自己的公司來經營，把工作當成自己的事業來發展。

鄒果慶相信，通過倡導和推廣亞洲文化和價值觀，可以幫助個人、公司和世界變得更加多元化，充滿包容和理解。

談到美國社會中的亞裔族群，鄒果慶認為，「亞裔向來是一個重要的群體，發揮著重要的作用。」而作為擁有亞裔背景和眾多亞裔員工、在美國成長發展的公司，新蛋的成長和成就，也是亞裔影響力的重要體現。

立足美國 發揮重要影響

作為全美最大的IT電腦零部件電子商務公司，新蛋在2022年度擁有活躍用戶270萬人。同時，新蛋擁有諸多美國知名企業的上游供應商，如Intel、AMD、Microsoft、Nvidia等，而下游企業客戶既包括美國政府機構，也包括學校、醫院和非營利機構等，數據成績表明新蛋在構建電子商務生態圈，發揮著重要的影響力。

鄒果慶十分注重認真工作、親力親為。（鄒果慶提供）

鄒果慶說，「在新蛋公司內，我們欣賞和尊重多元化社區的文化背景和貢獻，深知自己在美國社會中發揮的重要作用，並有責任為美國社會和經濟的發展做出貢獻。我們的文化、價值觀和經驗為美國社會和經濟帶來了許多貢獻，並且可以繼續通過我們的工作和服務來推動社會進步。作為企業家和領導者，我認為亞裔可以通過參與政治、教育和商業等各個領域促進社會變革，而新蛋也將繼續為美國市場提供最優質的產品和服務。」