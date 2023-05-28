林日昇 將捐母校羅徹斯特大學1570萬

南加州知名慈善家林日昇新簽協議，未來捐贈羅徹斯特大學1570萬元。（記者丁曙／攝影）

南加州知名的華裔金融投資家、羅徹斯特大學（University of Rochester）董事會校董林日昇（Evans Lam），最近又和母校簽署了捐贈基金和當前使用協議，承諾在未來七年和用身後遺產擔保，捐贈總額1570萬美元的教育 基金，其中包括六項校長教授基金和學生獎學金，以及四項教學設施升級改造經費，成為該校史上最大的捐款之一。

林日昇現任瑞士銀行集團董事總經理，負責財富管理，也是羅徹斯特大學1983屆學士和1984屆工商管理(MBA)碩士，畢業40年來持續捐款回饋母校。最近簽署的協議自2023年3月3日生效，捐助者承諾將以大學可接受的形式收到1570萬美元教育捐款。其中，570萬美元將被直接贈送，從2024至2030年間，先是每年12月贈送80萬元，2030年12月贈送90萬元，合計570萬美元；其餘1000萬美元贈款，將通過遺贈（bequest）方式進行。

在協議中，捐助者和大學同意將這筆捐款中的350萬美元用於滿足西蒙商學院（Simon Business School）的長期設施需求，創建「林日昇商業大學生中心」（Lam e. Hub of Undergraduate Business Engagement），促進更多訪問和連接資源。

此外，設立六個校長、院長基金和學生獎學金，包括提供100萬美元設立「林日昇音樂與醫學 研究教授基金」（Evans Lam Research Professor of Music and Medicine），用於該校的伊士曼表演藝術和醫學研究 (EPAM)。還有50萬美元建立一個林日昇照顧基金（Lam CARE Fund），要求將基金分配用於資助該校所有需要立即幫助且個人財務困難的大學生，包括但不限於住房、食物或回家旅行等方面的幫助。

此外，撥出250萬美元建立一個永久持有的新捐贈基金，全稱是「林日昇西蒙商學院院長捐贈基金」（Evans Lam Dean's Endowed Fund for Simon），支持院長的優先事項不受限制，基金的使用由西蒙商學院院長自行決定。還有200萬美元建立「林日昇圖書館 捐贈基金」（Evans Lam Library Endowed Fund），充實River校區圖書館的經費，優先考慮維護林日昇廣場（Evans Lam Square），資金分配由羅徹斯特大學圖書館館長決定。

數十年來，林日昇和夫人馬綺冰（Evans 和 Susanna Lam）已向River校園圖書館投入100萬美元，建立林日昇和馬綺冰圖書館振興基金，改造圖書館讀者服務區現代化，該區域被命名為「林日昇廣場」（Evans Lam Square）。

林日昇說，當年自己是一個香港窮學生，帶著180元來到美國，羅徹斯特大學提供他四年獎學金。「永遠感謝大學和西蒙商學院在公司財務和投資管理為我的職業奠定了基礎」。

羅徹斯特大學校長G. Robert Witmer在致學校董事會的公開信中表示，懷著激動和無比的感激之情，分享林日昇校友承諾贈送一份豐厚禮物的消息。他已承諾向本校大學投入1570萬美元，表達了他對學生、教師和光明未來的信念。他的慷慨捐助將使西蒙商學院、伊士曼音樂學院、河校區圖書館等受益。林日昇的支持將直接實現本校無限可能戰略計畫中概述的許多雄心勃勃的目標。

校長說：「過去幾年中認識林日昇，我不斷被他對教育未來，尤其是羅徹斯特大學教育的熱情信念所打動。在夫人馬綺冰的支持下，他投入了時間、熱情和資源，產生了明顯而鼓舞人心的能量。林日昇在任何意義上都是一位領導者，他通過這份慈善禮物，進一步帶動了我們潛在的籌款活動的勢頭。」