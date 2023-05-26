矽谷創業家胡立民 助特殊兒接軌 自豪「此生最成功」的創業

矽谷知名創業家胡立民說，這一輩子他創了很多業，但最成功的就是「華人特殊兒童之友機構」。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷 灣區知名創業家胡立民說，這一輩子他創了很多業，但最成功的就是「華人 特殊兒童之友」（Friends of Children with Special Needs）這一機構，不僅讓他的自閉症小孩能找到自己的位置，讓更多特殊兒童能與主流社會接軌，同時也服務了各族裔的孩子，成為矽谷民族大熔爐縮影，讓他內心相當感動。

胡立民1984年自台大電機系畢業，當完兵就到柏克萊加大攻讀電腦博士，博士畢業到IBM繼續做研究工作。後來辭掉研究工作，在業界工作兩年，就開始與朋友創業開科技公司。

胡立民1998年創辦的Ellie Mae科技公司，之後上市於2019年以37億元被私募公司收購，成為矽谷華裔成功創業的典範。胡立民不僅成功創業發了大財，他同時也擔任全球玉山科技協會理事長、矽谷美華科技商會會長，以及華人特殊兒童之友（FCSN）的創辦人，在矽谷華裔社團中，相當活躍。

胡立民回憶，當時科技業才創業兩年，他與猶太 裔夥伴正積極拓展事業，但就在這時也發現兒子患有自閉症。他當時有兩個考慮，第一是趕快衝刺賺錢，以後再好好照顧兒子；另一個則是放下工作，立刻回家陪孩子早期治療，讓孩子度過五歲前的治療黃金關鍵期。

最後，胡立民決定回歸家庭。於是他對創業夥伴說：「抱歉，我家裡有個更重要的Startup（創業），我得回家。」胡立民說，他的猶太人夥伴及所有同事都支持他的想法，並鼓勵他趕緊把握時機。

果然，過了兩年後，兒子突然會說話了，早療也有成效了。這時，他才返回公司。回到公司後，沒想到他得到更多人的尊敬，也得到猶太裔夥伴更強的信賴感。猶太裔相當重視家庭，他們也更看中同樣重視家庭的胡立民。

胡立民說，剛開始陪伴孩子早療時，他與其他幾個家庭參與活動，一起陪特殊兒們成長歡笑，等小孩終於開口講話了，他想回饋社會，於是聯合好幾個家庭創辦機構，希望讓特殊兒永遠有家可以回去。他在機構擔任募款主席，三年內募到300萬美元。2006年華人特殊兒童之友成立第一座中心，50個員工進駐、照顧了數百位特殊孩子。

華人特殊兒童之友努力地讓特殊家庭在矽谷也有發光發熱的時刻。（胡立民提供）

「成功要靠努力，但無法靠自己單打獨鬥，而要靠人際關係及不斷的學習，以及各種合作，才有機會迎來更多勝利。」胡立民以同樣的信念，也推展到與其他族裔、主流社會相處的問題。

他鼓勵大家要努力融入主流社會。他說，30多年前他剛畢業在IBM工作，每天中午台灣工程師們都自己坐一圈吃飯，用中文聊天，一直在自己的舒適圈；過了一陣子其他族裔的人就會覺得，你們有自己的族裔，根本打不進去，是外來團體，而被笑做「China Town」。這樣永遠無法與其他族裔的人合作，相當可惜。

在科技業逾30年，胡立民說，他看過這麼多科技團隊，最成功的就是多元包容性最強的團隊，最好團隊裡面有女性、亞裔、美國主流、非裔、各個族群，因為每個族群的個性與擅長的能力都不同。