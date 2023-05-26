台裔教授吳修銘走進白宮 曾是拜登反壟斷大將

吳修銘深受諸葛亮處世哲學影響，一旦時機合適就會出山。(記者陳婉菱／攝影)

哥倫比亞大學法學院華裔教授吳修銘 (Tim Wu)是對美國網路及人工智慧政策制定界影響最大的亞裔學者，他提出的「網路中立性」概念促使聯邦網路中立規則出台；此前更是進入白宮 國家經濟委員會，參與制定拜登政府的反壟斷政策；雖然他今年初離開白宮，但吳修銘自比諸葛亮，儘管現在回歸布衣生活，但一旦時機合適，他還會考慮「臥龍出山」。

吳修銘大學就讀於加拿大麥基爾大學，主修生物化學，後改修生物物理，1995年畢業；隨後改變志向，走進哈佛法學院，取得法學博士學位。

吳修銘的祖父是早年台灣台南縣建設局的課長吳鴻，他的父親是吳明達。吳明達台灣大學畢業後，到加拿大多倫多大學醫學生物物理研究所深造，求學期間遇到來自英國的同學，兩人後結為連理。吳鴻另外兩個兒子吳明憲畢業於台大工學院，吳明道畢業於台大醫學系。在吳修銘哥倫比亞大學法學院的辦公室裡，掛著他自老家台南帶來的扁額，記載這段家庭歷史。

吳修銘曾在司法部和聯邦第七巡迴上訴法院短暫見習，隨後更是到聯邦最高法院擔任大法官布萊爾(Stephen Breyer)的助理；他說，全美只有36人能為最高法院大法官擔任助理，亞裔拿到這份工作，更是不易。

「在最高法院工作，不僅讓我有機會參與法律實踐，更給了我思考宏觀問題的機會」，他說，「從此以後，我的職業生涯就陷入了循環，在政府和學界不停地切換角色；諸葛亮的哲學給我很大影響，他早年隱於山野，花了很長時間著書立說，這就像我在學界的工作；但當時機一到，他就會出山從政，也是我一直在做的。」

結束最高法院的工作後，吳修銘在學界耕耘多年，並在2003年提出影響全美的「網路中立性」概念，進而促使2010年聯邦網路中立性規則的通過，他也在翌年進入政策界，在聯邦貿易委員會擔任高級顧問。

2014年，吳修銘曾試水競選，搭檔哥大同事迪巧(Zephyr Teachout)參選紐約州副州長，吳修銘當當年是紐約時報背書的唯一一名州長/副州長人選。他表示，「我想，只拿到2%的選票會不會太丟人，但最終拿到40%的選票。」

民主黨2020年奪回白宮，吳修銘也在拜登上任之後再度出山，加入白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理，主要負責反壟斷政策制定。

吳修銘今年決定初離開白宮；他表示，離職主要原因是家庭考量，「我的兩個孩子還年幼，但是我每周都得坐火車去華府，這樣長時間工作對家庭犧牲太大。」

吳修銘今年決定離開白宮，想多陪伴年幼的孩子。(吳修銘提供)

儘管提前離開，但吳修銘說，拜登的反壟斷政策仍然採納了他的意見。

吳修銘談到人工智慧技術，「我擔心這又會成為谷歌或者微軟的獨角戲，這會導致大公司愈來愈大；美國歷史過往表明，當我們挑戰大公司的壟斷時，也會有最強的重新和領導力；一些大公司、大平台過去20多年來一直處於統治地位，現在它們已經出現老化的跡象；現在是時候讓位給新公司了。」他也表示，人工智慧存在法律風險，也可能產生災難性的危險。

有關封禁中國社交網路平台TikTok 的呼聲，吳修銘認為，最好辦法應該是強制出售，基於在政府的工作經驗，他認為TikTok的確造成很大的國安風險，「我不是說民眾會被短視頻所洗腦，而是擔憂它會成為美國內部的監控平台。」

而對於TikTok對青少年的影響，他表示，「很多青少年有情緒問題，國會在此事上無所作為是可恥的，這讓我很憤怒；國會花了大量時間去拷問TikTok，卻不注重如何保護隱私。」

對於未來，吳修銘表示，「未來我將以家庭為重；當然，和諸葛亮一樣，我也可能隨時再出山。」